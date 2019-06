Cómo detener a Uruguay

Por: Horacio Zimmermann desde Brasil



Son las características de tus futbolistas las que determinan de qué manera puedes acercarte a la eficacia en cada faceta del juego (defender, recuperar, gestar y definir). Hoy quiero hacer foco en las dos primeras, teniendo en cuenta que son los puntos frágiles del equipo en la Copa y los últimos meses.

El equipo de Gareca carece de especialistas para la marca, lo que se sustenta en el bajo porcentaje de duelos defensivos individuales ganados en la Copa, según estadísticas de Wyscout. Antes que recuperadores, tenemos interruptores. Entiéndase recuperar como quitar y entregar el balón a un compañero e interrumpir como acción de bloquear el avance del rival.

Teniendo en cuenta que jugamos ante Uruguay, un equipo que ataca mejor con espacios amplios que sin los mismos –de contragolpe–, Perú debería disimular este problema individual con trabajo colectivo. Bielsa afirma que el trabajo defensivo de sus equipos se simplifica en esto: “Corremos todos”.

Van Gaal, en la misma línea, asegura que ningún equipo puede darse el lujo de no tener jugadores comprometidos con el trabajo de recuperación. Con Jefferson y Paolo, uno de los tantos problemas que teníamos era que no regresaban para situarse por detrás de la línea imaginaria de la pelota.

Si disimulamos esas carencias con la reducción de espacios, vamos a exigirle a Uruguay que realice una propuesta que no se asemeja a su historia: generar espacios desde la posesión. Tener a todo el equipo detrás de la pelota exigirá precisión y eficacia a los charrúas, algo a lo que no están acostumbrados y que cuesta –si no, pregunten a Brasil, que ayer no pudo contra Paraguay en los 90–.

Presionar la salida de Uruguay es asumir el riesgo de otorgarle espacio a Suárez y Cavani con una pelota larga a la espalda de nuestros defensas, que claramente tienen mejores características para defender con poco que mucho espacio hacia atrás.