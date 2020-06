Si los asegurados en Essalud y los usuarios de hospitales públicos fuesen más informados y menos indolentes, estarían ya manifestándose contra el Congrezoo luego de esta última barbaridad que los congresaurios han hecho de disponer el ascenso automático por años (no por méritos) y el nombramiento como personal estable de hasta el personal tercerizado, además de volver caros e “indespedibles” como empleados públicos (Ley 728) a todos los que están bajo contrato CAS. Estamos hablando de ascender y añadir casi 100 mil personas, lo que costaría más de mil millones de dólares anuales.

Después no se quejen cuando estén enfermos y falten oxígeno, camas y remedios, porque ningún abastecedor de salud puede dar un buen servicio si gasta la poca plata –que le aporta el cotizante en Essalud y el contribuyente en Minsa– que tiene en pagar más por personal y en ascender a la gente por vieja, no por capaz. Pero los más afectados (cotizantes y usuarios) seguramente no harán nada porque en el Perú no existe una conciencia de reclamar al Estado el servicio que se paga (casi todos creen que la plata aparece del aire y no de ellos. O de los pocos sonsos que pagamos Impuesto a la Renta). Los congresaurios le están condenando a un pésimo servicio de salud con esta medida descerebrada y populista, pero les importa un pepino. Por eso siempre repetiré incansablemente que el peruano tiene lo que se merece.

Hablando de salud pública: espero de verdad que se recupere, pero fue bastante fresco el congresista troskista del FA Fernández Chacón al internarse en una exclusiva clínica privada cuando, para ser congruente con su trayectoria, debió hacerlo en un hospital público, como ese pueblo que dice defender. Igualito a los dirigentes socialistas españoles, que se metieron corriendo a las mejores clínicas de Madrid cuando se contagiaron. Así son.