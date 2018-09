El desmayo y el testamento

El escritor está sentado sobre una fortuna nada desdeñable. Posee un patrimonio considerable, que, en su juventud, cuando soñaba con ser un artista, no imaginó que sería capaz de amasar.

Una parte de esa riqueza, digamos la tercera parte, proviene de su trabajo en la televisión. La mayor parte de su fortuna la heredó de su madre, quien, aún con vida, repartió entre sus hijos la mitad del imperio minero que, junto con sus dos hermanas, heredó de su familia, descendiente de porfiados escoceses. El resto lo ha ganado colocando hace años un dinero en acciones de Amazon, que ahora valen siete veces más, pero que, según sus analistas financieros, podrían estar sobrevaloradas y desplomarse pronto.

Recordando el consejo que le dio un tío riquísimo que ya falleció, el escritor ha diversificado su patrimonio, ha sido cuidadoso en sus inversiones y ha apuntado no tanto a multiplicar a toda prisa su riqueza, sino a preservarla, a no perderla. Su hermana ha dilapidado millones en la Bolsa por ignorar ese sabio consejo. Su hermano se ha endeudado masivamente por querer ser mucho más rico de lo que ya era. El escritor, que ya había perdido dinero en las Bolsas de Lima y Buenos Aires, ha preferido no comprar acciones, salvo las de Amazon, en las que vio un gran potencial, y ha comprado bonos conservadores, redimibles en cinco años, con tasas de interés que en promedio suman seis por ciento al año, y ha adquirido suites de hoteles que, cuando no las ocupa, generan un rendimiento mensual que comparte con el hotel que las administra, y ha dejado una parte de su riqueza en efectivo, en cuentas bancarias (“el efectivo es el rey”), y ha preferido no asociarse con nadie, porque es paranoico y desconfiado y presume que sus socios potenciales acabarán siendo, cuando el viento sople en contra, enemigos rencorosos y litigantes.

Si la Bolsa sufriera la súbita caída que algunos de sus analistas financieros le pronostican que ocurrirá más o menos pronto, después de un período tan prolongado de expansión y una asombrosa racha alcista que comenzó en marzo de 2009 y aún no se interrumpe, el escritor perdería el dinero que ha ganado en las acciones de Amazon, o una parte de él (las acciones de Amazon valen hoy el doble de lo que valían hace un año, y el triple de lo que valían hace dos años), pero estaría protegido en sus inversiones en hoteles, los bonos a cinco años que son lo bastante sólidos para no entrar en una crisis de insolvencia, sus cuentas en efectivo y las casas que posee en Miami, Lima y Madrid.

Recientemente, el escritor se encontraba caminando, un día de calor sofocante, por un parque natural de bosques y riachuelos, en Carolina del Norte, acompañado de su esposa, cuando, extenuado, sintió un vahído y se desmayó, golpeándose la cabeza. Recobró la conciencia en el hospital, al que lo condujeron los socorristas de primeros auxilios. Los médicos le dijeron que el desmayo se debió a una crisis de deshidratación y una baja en los niveles de azúcar, derivadas de que llevaba días sometido a una dieta severa.

Al salir del hospital, el escritor, asustado, pensando en que pudo haber muerto en aquellos bosques de belleza sobrecogedora, cayó en la cuenta de que no había redactado un testamento, y se propuso hacerlo tan pronto como regresase a casa.

El escritor está casado y ama a su esposa. Ambos son padres de una niña. Además, él es padre de dos hijas adultas, que viven en Nueva York, ya graduadas de universidades de prestigio. Con frecuencia, se ha preguntado si debería comprarles a sus hijas apartamentos en Nueva York, o un apartamento para las dos. Pero, siempre que se ha planteado esa posibilidad, la ha descartado, porque la relación con sus hijas mayores es irregular o errática, y si bien tiene algunos momentos raramente felices, también conoce puntos bajos, correos sin respuesta, prolongados períodos de silencio, ofertas de viajes que ellas declinan, viajes que hacen con su madre, pero nunca con él. Cuando el escritor se desmayó y cayó sobre el sendero pedregoso del parque natural que estaba recorriendo, sus hijas mayores se encontraban en la isla de Mykonos, y él prefirió no contarles nada. Cuando trata de recordar la última vez que viajaron los tres, él y sus hijas mayores, la memoria se torna quebradiza y se difumina, y él cree recordar que fueron juntos a recibir un año nuevo en Buenos Aires, hace diez años: nunca más ellas quisieron viajar con su padre, y las probabilidades de que eso vuelva a ocurrir son ínfimas.

A la hora de escribir su testamento, consciente de la insoportable fugacidad de la condición humana, recordando que su padre y su abuelo paterno, también descendientes de británicos tozudos, murieron a los setenta años o poco más, el escritor se llena de preguntas sin fácil respuesta. ¿Debe dejarle todo a su esposa, que bien lo merece, porque ella lo salvó de una terrible crisis depresiva, una adicción a los sicotrópicos, y le regaló una nueva vida sosegada y feliz, y le dio una hija maravillosa, que no cesa de procurarle grandes alegrías? ¿Debe legar la mitad de su fortuna a su esposa y su hija menor, y la otra mitad a sus dos hijas mayores, a pesar de que estas últimas lo castiguen a menudo con su indolencia, su abulia y su silencio, y lo busquen por las razones comprensibles del dinero? ¿Debe reservar el sesenta por ciento para su esposa y su hija menor, y el cuarenta restante para sus hijas mayores? Teniendo en cuenta que ya ha pagado la educación bastante onerosa de sus hijas mayores, y aún no ha financiado la secundaria ni la universidad de la menor, ¿sería justo que sus tres hijas heredasen partes iguales, o es justo que la menor reciba algo más, para que pueda solventar su educación?

Si le dejara todo a su esposa, piensa el escritor, les haría un agravio a sus hijas mayores, y ellas no merecen esa humillación. Algo, pues, tiene que dejarles, es lo justo, lo razonable. Pero, en aras de la armonía familiar, debe ser cuidadoso, porque si le deja a su hija menor una tajada de la torta bastante más amplia que la reservada a las mayores, entonces ocurrirá que estas últimas probablemente guardarán rencor a su hermana menor, y el cariño ya dudoso que sienten ahora mismo por ella se verá menoscabado todavía más.

Finalmente, el escritor dispone que las casas en Miami, Lima y Madrid serán para su esposa y su hija menor, porque le gustaría que siguieran viviendo en ellas; y el resto (las acciones, los bonos, las suites, el efectivo) se dividirá en dos mitades: una para su esposa y su hija menor, la otra para sus hijas mayores. En cuanto a los derechos y regalías de su obra literaria (si no es pomposo llamar así a sus quince novelas), serán para su hija menor, porque sus hijas mayores, cada vez que ha querido enviarles una de sus novelas recién publicadas, han respondido con el silencio y la indiferencia.

De pronto, el escritor se sorprende escribiendo un acápite que lo ilumina como un rayo de luz: tres de sus sobrinos recibirán un dinero en efectivo, un monto idéntico, y uno de sus hermanos recibirá un monto que duplica lo que recibirá su hijo.

Por último, la bellísima Virgen esculpida en piedras preciosas que le regaló su madre, una pieza de arte que, aparte de su valor sentimental, costó una pequeña fortuna, irá, cómo no, de vuelta a su madre, quien, a diferencia del escritor, seguramente llegará a los cien años, tan pía y tan contenta, tan devota y tan tranquila a la hora de morirse.