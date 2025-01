El fin de semana pasado (último de diciembre) vimos entrar la crecida norte más grande de las últimas décadas en nuestro litoral. Los surfistas estuvieron felices corriendo olas espectaculares, pero los pobres pescadores artesanales sufrieron grandes pérdidas por desconocimiento y falta de apoyo de las autoridades marinas. Muchas personas, sobre todo trabajadores pescadores del norte, perdieron sus embarcaciones. Esto da mucha pena, pero también da rabia. La crecida estaba anunciada con DIEZ días de anticipación y se pudieron evitar absolutamente todas las pérdidas.

Por otro lado, he visto, en carne propia, una vez más, el desconocimiento de ciertos medios de comunicación y de algunas —no todas— autoridades náuticas (Dicapi y Capitanías locales) que realmente frustran e indignan: cerrando puertos a total destiempo (cierran cuando la crecida ya pasó), frustrando a los pescadores artesanales que necesitan de la pesca para sobrevivir, el turismo náutico, la acuicultura y demás. ¡Este último fin de semana lo volvimos a ver! Cerraron los puertos, el viernes 3 y sábado 4 de enero, de Pucusana, Conchán, Chorrillos, La Punta, Ancón, etcétera, de manera totalmente innecesaria, perjudicando a miles de personas.

La intención, quiero creer, fue buena: proteger, pero es inaceptable el desconocimiento. Saber cómo va a estar el mar es facilísimo y, si no lo entienden, que les pidan ayuda a los tablistas, que te pueden decir las condiciones del mar con precisión varios días por adelantado. Los reportes llegan con muchos días de anticipación, y se sabe exactamente de dónde vendrán las crecidas (norte, oeste, sur) e incluso con grados, tamaños y direcciones. Las mareas —que no son lo mismo que el oleaje— ni qué decir, más fácil aún. Uno puede saber HOY cómo estará la marea el “martes 2 de enero de 2035” si lo desea. Está todo dado. Las crecidas no son como los terremotos, que te agarran de sorpresa; las crecidas del mar se pueden ver con antelación.

Es inaceptable que cierren puertos de manera innecesaria y a destiempo, pero lo que es indignante es que no tomen las medidas preventivas y protectivas cuando realmente se vienen las olas, porque, repito, eso se sabía con semanas de anticipación. Lo que ha pasado con los pescadores en el norte (la pérdida de sus botes) es inaceptable. Ellos mismos debieron tomar medidas; era tan fácil como poner las embarcaciones 300 o 400 metros más adentro. Pero más inaceptable es que las autoridades no protejan a quienes realmente estaban en peligro y, más bien, sean unos inexactos, no ayudando cuando deben ayudar y cerrando puertos cuando no es necesario. En ambos casos, por desconocimiento, se perjudica gravemente a decenas de miles (porque somos un país con más de 2,000 kilómetros de mar). Este daño es económico y emocional.