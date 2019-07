La goleada a Chile me hizo recordar este texto del cineasta italiano Pasolini: “Pienso que es necesario educar a las nuevas generaciones en el valor de la derrota. En manejarse en ella. En la humanidad que de ella emerge. En construir una identidad capaz de advertir una comunidad de destino, en la que se pueda fracasar y volver a empezar sin que el valor y la dignidad se vean afectados. En no ser un trepador social, en no pasar sobre el cuerpo de los otros para llegar primero. Ante este mundo de ganadores vulgares y deshonestos, de prevaricadores falsos y oportunistas, de gente importante, que ocupa el poder, que escamotea el presente, ni qué decir el futuro, de todos los neuróticos del éxito, del figurar, del llegar a ser. Ante esta antropología del ganador, de lejos prefiero al que pierde. Es un ejercicio que me parece bueno y que me reconcilia conmigo mismo. Soy un hombre que prefiere perder más que ganar con maneras injustas y crueles. Grave culpa mía, lo sé. Lo mejor es que tengo la insolencia de defender esta culpa, y considerarla casi una virtud”.

Que la selección haya sabido asumir con responsabilidad sus derrotas iniciales para luego ganar es tal vez la mejor lección no futbolera, la que no deberíamos dejar de difundir. Ocurrió lo contrario con Chile, que salió pensando en la final y no en Perú.

Como un tuitero con legitimidad para hablar de estos temas escribió, lo que vive la selección peruana no es un sueño, sino una realidad que se ha ido construyendo de a pocos, con humildad. “Perú aprendió a respetar a todos, pero también a no tenerle miedo a nadie. La valentía se transformó en confianza y hoy va a la final”.

Parte de la magia del fútbol es su capacidad para regalarnos analogías aplicables a una sociedad que por momentos es más de hinchas que de ciudadanos.