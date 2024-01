El Banco Mundial proyectó para el Perú, en un reciente reporte global, un crecimiento de 2.5% para este año, una cifra menor a la que vislumbró en octubre, de 2.7%, y mucho menor a la que calcularon el MEF y el BCR, de 3%.

Aun siendo un rebote bajo para que se sienta el impacto en, digamos, el Perú de carne y hueso, y se pueda, por ejemplo, reducir los índices de pobreza, el Banco Mundial (BM) fundamenta ese crecimiento, entre otras cosas, en la minería.

El BM explica que la expansión de las operaciones de las principales minas de cobre contribuiría a desarrollar una actividad productiva más sólida y sostenida. Y ciertamente es el momento de hacerlo, pues la demanda sigue en ascenso.

Como ha dicho el empresario minero Roque Benavides en Perú21, “el cobre ha pasado a ser el metal del medioambiente. Es el metal del futuro. Los automóviles eléctricos (por ejemplo), consumen cuatro veces más cobre que los de combustión. Está demostrado que si no hay más yacimientos que se pongan en operación en el corto plazo, en seis u ocho años no tendremos suficiente cobre para todo el consumo en el mundo. Y no solo los autos eléctricos, también están las energías alternativas, como la solar y la eólica… Yo creo que los hidrocarburos van a seguir utilizándose, pero hay una tendencia mundial (que va en otro sentido)”.

Una prospectiva en la que el Perú se encuentra inmejorablemente posicionado. De hecho, nuestro país es el que tiene actualmente un mayor número de proyectos de cobre, y cuenta –en general– con proyectos mineros por un monto que sobrepasa los 53 mil millones de dólares. Tenemos más proyectos cupríferos incluso que Chile, primer productor mundial.

Dicho esto, queda en manos del Gobierno hacer el esfuerzo para sacar adelante estos planes de explotación, algunos prácticamente listos para su desarrollo, en especial los de cobre, con los cuales se puede hacer la diferencia. Y, por qué no, insistir con Tía María y Conga, ambos con estudios de impacto ambiental.

En suma, es el momento para que el Perú se sacuda de la mala racha y se puedan revertir las sucesivas contracciones de la economía que nos trajeron los últimos años de pandemia, corrupción y gestiones ineficientes en las alturas del poder. El cobre es el presente y el futuro del país.