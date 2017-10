Intentaré hacer una comparación entre las posibilidades de desarrollo de nuestro país y la emocionante mejora de la selección de fútbol, que clasificará este martes pese a Radamel, James y Juan Guillermo.

Los países requerimos de instituciones para desarrollarnos. Estas desempeñan un papel muy importante para que nos pongamos de acuerdo en qué hacer (preferencias sociales estables) y lo consigamos (lograr la acción colectiva). Así, el Estado promueve la competencia, equidad y acceso a oportunidades similares. Así corregimos al mercado. Pero es la libre elección de los ciudadanos, es su interacción la que genera la mayor parte del bienestar. El esfuerzo de cada uno, en un marco así, es el motor del desarrollo.

El fútbol peruano no es ajeno a la precariedad institucional, a todo nivel. Hay clubes, colegios y otros que son grupos con incentivos suficientes para actuar. Como la integración a la economía mundial le abrió oportunidades a nuestros país, se abrió a algunos futbolistas. Los chicos del país que se integra y desarrolla tienen ese poderoso incentivo. También hay esto.

Cubillas no debió jugar el 82 sino Uribe. Nuestras vacas sagradas recientes eran faranduleras, como nuevos ricos deslumbrados por el dinero. No hay comparación. Lo que sí fue parecido es que no se reconocía el trabajo de equipo y la capacidad, sino la tradición, el pasado y la argolla. Gareca lo cambió, y el equipo funciona como tal. Ojalá que esta regla quede.

Da orgullo ver cómo los chicos se matan porque la harán. Y nosotros creemos que la harán. Sentía esa mística con los reformistas de los 90.

Siento esa mística de los emprendedores, empresariales o sociales. Pero no en el país en general. Ya no creemos. Lava Jato y su capacidad de impedir que los mismos de siempre vuelvan a candidatear seguirá siendo la comidilla. Esto definirá parte del ánimo. Ojalá a partir del miércoles, afónicos y con dolor de cabeza, recordemos todo lo que hemos hecho y que depende de nosotros hacer mucho más.