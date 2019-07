Democracia y Transparencia 2.0

Por los 25 años de la Asociación Civil Transparencia, de cuya directiva formo parte, me tocó el honor de moderar un panel de reflexión con tres destacadas intelectuales –Carmen McEvoy, Alicia del Águila y Adriana Urrutia– sobre la evolución y el futuro de nuestra democracia. Faltan palabras para expresar cuánto disfruté el diálogo.

Me sorprendió que los énfasis recayeran más en nuestras carencias que en las mejoras. Acaso exagerando, afirmé que la democracia peruana ha dado un salto “cuántico” en este cuarto de siglo. He escrito de la necesidad de una reforma política y otra laboral desde hace 15 años, así que no minimizo la necesidad de mejoras; más aún cuando la democracia liberal/representativa está en crisis global. Mas no por lo anterior debemos mezquinar lo avanzado (en parte por esfuerzos como los de Transparencia). La asociación se fundó para observar elecciones; evitar fraudes. Hoy busca mejorar la calidad de la democracia.

Tampoco debemos olvidar las mejoras económicas: somos mucho menos pobres y menos desiguales que antes. Eso favorece los valores democráticos.

El tema es que no hay democracia perfecta; la democracia moderna es un proceso sujeto a ensayo-error. Y tiene 200 años a lo mucho; la humanidad 300,000. Aun las democracias funcionales son improbables, requieren que muchos factores se alineen. Avanzar es un logro y hemos avanzado. La pregunta es si continuaremos. Estamos en un momento crítico con las reformas que hoy se discuten.