La decisión del Tribunal Supremo de Colorado, en los EE.UU., de prohibir participar al expresidente Donald Trump en las primarias republicanas en ese Estado –por haber empujado a sus seguidores al violento asalto del Capitolio, tras perder unas elecciones que pretendió trastocar ilícitamente– merece una reflexión.

El argumento central de la medida en el coloso del norte ha sido la defensa de la democracia y de la Constitución. Una valoración que de alguna manera interpela también a los peruanos pues, recientemente, el JNE en nuestro país validó la inscripción de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), el partido de Antauro Humala.

Estamos hablando de una organización dirigida por un personaje que atentó contra el orden constitucional encabezando una sublevación armada que terminó cegando la vida de cuatro policías.

Y desde que salió de la prisión a que fue condenado por homicidio, secuestro y rebelión, no ha dejado de manifestar su desprecio por la democracia y los derechos humanos, por ejemplo, con su reiterado anuncio de que si llegara al poder retiraría de inmediato al Perú del llamado Pacto de San José, cuyo órgano de vigilancia es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para poder “fusilar” a los exdignatarios Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala, su propio hermano, por “corruptos”.

Evidentemente, Antauro no se encuentra solo en lo de alejar al Perú de este pacto internacional de defensa de los DD.HH., pero la democracia tiene asimismo que defenderse de cualquier intento de vulnerar su integridad. Y durante toda su trayectoria política, este sujeto no ha dejado de amenazar no solo al sistema político en su conjunto sino a todos aquellos que él considera enemigos de su proyecto autoritario.

La justificación de la oficina del Registro de Organizaciones Políticas del JNE es asaz endeble, de un academicismo desprendido del contexto histórico: que Humala no figura como fundador ni miembro de la dirigencia de la agrupación política.

Lo que estos funcionarios tan pegados a la letra ignoran es la cruda realidad de los hechos, de los antecedentes de quien en estos momentos podría postular a la Presidencia de la República con el único objetivo de acabar con la democracia que tanto esfuerzo costó recuperar a los peruanos.

