Deme un genérico

Muchas veces hemos escuchado que el medicamento genérico es tan bueno como el original, lo cual es bastante cierto. Pero ¿tenemos medicamentos genéricos en el Perú? Vayamos desde lo básico y trataré de explicarlo con un lenguaje sencillo.

Un medicamento genérico es aquel, que luego de vencida la patente del medicamento original (también llamado innovador), pasa por una serie de verificaciones por el organismo regulador (FDA, EMA en Europa, etcétera) que van desde evaluar la materia prima con que se fabrica, supervisar el proceso de elaboración del medicamento, luego el proceso de empaque (frasco, caja, blíster) para finalmente certificar el lugar de almacenaje en condiciones especiales. Pero, todo esto NO es suficiente, debido a que finalmente todo esto que hemos descrito es llamado Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas de Almacenamiento, etcétera... Esto en el fondo no demuestra eficacia del producto. Por ejemplo, uso un saco de talco y sigo todos estos pasos, al final tendré una tableta de talco bien elaborada, pero que no tiene eficacia médica. Entonces, nos queda seguir un paso más que es clave: un Estudio de Bioequivalencia. Es decir, un estudio donde comparo mi producto con el original y demuestro que soy tan efectivo como este. Si logramos este último paso, entonces ahora si tenemos un medicamento genérico.

¿Qué encontramos en nuestras farmacias entonces? Medicamentos con NOMBRE genérico. Obviamente, no es lo mismo. Es un juego de palabras que nos llevan a error.

¿Qué dice la Ley? El 26 de noviembre de 2009 se publicó la Ley 29459 en la cual, por primera vez se habla de biodisponibilidad y bioequivalencia, las cuales aplicarán a partir de la fecha de la reglamentación. El 6 de noviembre de 2015 se publica el Reglamento de esta Ley para su evaluación y futura implementación. Recientemente, en una mesa organizada por la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (Gestión 12.03.2025) encontraron el inquietante número que solo el 2% de los genéricos pueden garantizar efectividad en el paciente (sic).

Entonces, un medicamento de nombre genérico en el fondo es realmente una copia. Puede tener buenas prácticas de manufactura, pero sigue siendo una copia. Le pueden poner un nombre comercial como Nervocalm (de la tira cómica Mafalda de Quino), pero sigue siendo una copia. Si no tienen estudios de bioequivalencia, ese producto es una copia.

Cuando los médicos prescribimos un tratamiento, debemos asegurarnos de que le recetamos al paciente una medicina que nos asegure eficacia. De lo contrario, si nuestro tratamiento falla no será por la calidad de la medicina, sino porque faltó dosis, no hubo respuesta del paciente al fármaco y otras tantas variables. Pero no la variable calidad de medicina.

Funcionan los actuales “genéricos”, es muy probable que muchos sí, pero lo que sí es muy importante es demostrar que su eficacia esté garantizada por la salud de nuestros pacientes.

El Gobierno tiene la palabra.