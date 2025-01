¡Demartini, a su casa!

En las últimas horas, de forma inédita, se han suscitado por parte de integrantes del Poder Ejecutivo, uno de ellos, ministro de Estado en funciones, denuncias públicas y solicitudes de medidas de protección, conocidas también como “garantías personales”, por situaciones o eventos que pondrían en riesgo su integridad, entiéndase, su vida, y en su caso también la de su familia. El hecho reviste gravedad, viniendo de altos funcionarios en la Administración Pública, es el caso de Julio Demartini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS y Alberto Otarola, expresidente del Consejo de Ministros. Si ambos personajes, que cuentan con Seguridad de Estado, sobre todo Demartini, con una escolta de no menos de diez personas, temen por su vida, qué diremos los ciudadanos comunes y silvestres que estamos a merced de las bandas criminales que campean con impunidad por calles y plazas.

Pero me enfocaré en Demartini, quien goza de una envidiable escolta las 24 horas del día, que con su solicitud estimo, pretende curarse en salud, ante la inminente remoción de su cargo, al ser el responsable político de escandalosos casos de corrupción en su sector. Victimizarse, decir que es vulnerable porque en un audio señala, buscan “desaparecerlo”, es prevenir ser renunciado precisamente por la persona que alude el citado audio, nada menos la jefa de Estado que lo nombró en el cargo, Dina Boluarte. Es tan evidente y burda la jugada, porque el temor que dice sentir por su integridad, en mi opinión, lo quiera o no, le salpica a su propia jefa y eso se llama deslealtad hacia quien lo ha puesto en un cargo de jerarquía, colocándola a niveles gansteriles. Cree que será intocable y no es así, su nombramiento es de confianza y removible “sin expresión de causa”. Demartini, es responsable de que la Política Social del Perú esté abandonada, que los programas sociales hayan empeorado, que no haya continuidad de gestión con los cambios constantes de directores ejecutivos, simplemente NO HAY LIDERAZGO EN EL MIDIS. No puede lavarse las manos de su pésima administración, lleva ya dos años como ministro; dice, en entrevistas, que todo estaba mal cuando llegó, pero omite decir que Dina estuvo año y medio como titular y Fredy Hinojosa en Qali Warma desde 2019, pasando por la gestión de Boluarte.

Señora presidenta, con ministros así, quién necesita enemigos, parafraseando un refrán, mande a Demartini a su casa, la deslealtad tiene también costo político.