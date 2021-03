Del periodismo responsable

@CamilaBozzo1

Una sociedad informada es más libre y empoderada porque sus ciudadanos están en capacidad de tomar mejores decisiones. De allí que el periodismo sea un pilar fundamental en toda democracia, más aún en estos tiempos posmodernos en los que estamos expuestos a una incertidumbre nunca antes vista.

Frente al torrente de fake news que arremeten a diario, y que no hacen más que crispar y exacerbar los ánimos, los medios de comunicación debieran convertirse en un remanso de certezas, en algo a lo que asirse.

Frente a la desafección y hartazgo generalizado con nuestros gobernantes y políticos de baja estofa y, peor aún, frente a la ausencia de partidos políticos institucionales que puedan canalizar ese malestar, los medios debieran convertirse en marcos de referencia.

Frente a la polarización en ciernes, común en época electoral, los medios debieran informar de manera imparcial, objetiva y sin caer en sesgos, a pesar de la presión que pueda recaer sobre sus espaldas. Es lo responsable y lo que demanda las circunstancias.

A pesar de este complejo escenario, hay algunos medios y periodistas que parecen no entender la responsabilidad que tienen y que han optado por obviar toda rigurosidad, objetividad y ética y, con el afán de satisfacer ciertos intereses políticos y económicos, han caído en el juego de la desestabilización y de la conspiración. Esto es reprochable, y más aún ahora que estamos sumidos en una profunda crisis sanitaria y económica, y a puertas de elegir a quién nos gobernará por los próximos cinco años.

No nos dejemos sorprender por quienes quieren encajarle un golpe a nuestra débil democracia y generar caos, por quienes quieren hipotecar nuestra libertad, nuestro futuro. La prensa objetiva e imparcial y la ciudadanía comprometida no deben arredrarse frente a este ejercicio irresponsable del poder. Ya no más, basta de #FakeNews.