Del dicho al hecho

El Gobierno declaró 2025 como el “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”. ¿No nos habíamos recuperado en 2024? Desde 1963 los gobiernos le ponen nombres oficiales a los años, lo que no pasa de ser anecdótico, ya que normalmente no se hace nada para que se materialice el propósito de esa denominación. Se supone que así intentan marcar la agenda en el país; pero evidente ni las instituciones públicas o privadas lo toman en cuenta. Se estima un crecimiento de la economía de 2.7% este año, por debajo del 3.2% de 2024. ¡Ni recuperación ni consolidación!

¿El Congreso o el Gobierno podrían hacer algo para que la economía peruana “se recupere y consolide” este año? Obviamente, esperar a que el Congreso ayude a que nuestra economía crezca más rápido es bastante iluso, más aún en un año en el que estarán concentrados en cómo llevar agua a su molino o ser reelegidos. Menos aún esperar a que implemente las reformas indispensables de corto plazo: electoral, política y judicial.

Aunque parezca increíble, tratándose de un año preelectoral, el Gobierno sí tiene instrumentos para tratar de empujar dichos propósitos, evitando que quede como una propuesta vacua. Solo necesitaría concentrarse en promover la inversión privada, destrabar los principales proyectos mineros y mejorar nuestra infraestructura. No tiene excusa para no hacerlo, ya que no requiere nuevas leyes, solo ganas y capacidad de gestión. Existe una amplia lista de proyectos que se podrían implementar o promover.

Hay proyectos de infraestructura críticos que se deben priorizar y acelerar: las vías de acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez y al puerto de Chancay, la continuación de la Vía Expresa, las Líneas 2, 3 y 4 del metro de Lima, y la nueva Carretera Central, entre otros. No podemos ser competitivos sin una mejora en la infraestructura. También hay importantes proyectos de irrigación en cartera. En el sector minero, es positivo que se haya anunciado que se va a empezar el proyecto Tía María y la reposición de Antamina, pero hay más de 20 proyectos importantes sin aprobación o necesitando apoyo estatal para destrabarse socialmente. Paradójicamente en las regiones en que no se permitió que se desarrollen proyectos mineros formales, hoy opera la minería ilegal.

En el campo de la promoción de la inversión privada también hay mucho que puede hacer el gobierno, empezando por generar un entorno de estabilidad y transparencia. También ayudaría tener un gabinete más independiente y con personas más competentes, pero eso es mucho pedir. Crecer más rápido requiere que el Gobierno inyecte una dosis de confianza que permita que la inversión privada crezca a más del 2% estimado en la actualidad, para así compensar la inestabilidad que traerá el inicio de la campaña preelectoral que empezará con fuerza en el segundo semestre. ¿Factible? Sí. ¿Probable? No.