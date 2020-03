-Vizcarra es la demagogia andante: ahora sostiene que se puede evaluar la pena de muerte para los violadores (con ese cervantino “yo no quiero adelantar un adelanto”) ¡Todo vale para las encuestas! Este adicto a las encuestas usará también al coronavirus como cortina de humo.

-Para Humberto Campodónico, los periodistas de LR y todos esos obtusos que siguen con las petroleras estatales: la mexicana PEMEX debe US$105 mil millones, perdió US$ 18 mil millones el año pasado, sus refinerías operan a un tercio y no va tener petróleo dentro de 7 años. ¿Seguirán insistiendo con las “empresas estratégicas”? Lo mejor que le puede pasar al Perú es que Petroperú quiebre por los US$1,500 millones que le faltan para pagar la locura de la refinería de Talara y ya eso pase a ser un problema de la española Técnicas Reunidas y demás acreedores. El Estado no le debe soltar un dólar a Petroperú, ni asumir su deuda, y que no nos asusten los mercaderes de siempre con que un default de Petroperú “sube el riesgo-país” o “afecta el grado de inversión”, que plata sobra hoy en el planeta si la necesitamos. Que concesionen Talara a un tercero (dudo que haya interesados) o que desaparezca de una vez esta empresa nefasta, que tanto nos ha costado por gusto (solamente el oleoducto y refinería ya nos salieron carísimos e inútiles) y que el necio de Fujimori no terminó de privatizar en su antireformista segundo gobierno.

-Hasta ahora Mirko Lauer no se retracta de su columna del 02/03/20: fue una falsedad ese supuesto informe del MIT sobre las elecciones bolivianas.

-Ahora resulta que el suicida García Pérez bajó con la pistola para matar al fiscal Pérez porque un testigo “dijo que le dijo” que quería matarle... Señores fiscales Vela y Pérez: “De todo se puede regresar, menos del ridículo” (frase de Perón).