La degradación política en el Congreso y el espíritu democrático

Recibimos los primeros días de 2025 con la noticia de que la fiscalía en Delitos de Trata de Personas realiza una intervención en el Congreso para investigar la presunta red de explotación sexual y prostitución que funcionaría en este poder del Estado. Ya era bastante grave en el país que el Legislativo sea escenario de una denuncia de violación sexual y que el denunciado sea un exlegislador. Sin embargo, en el Perú es tal la degradación moral y política que no deja de sorprendernos. ¿Cómo podría ser posible que en el Congreso presuntamente funcionen intercambios de votos por sexo y que se contraten mujeres que se dedicaban a la prostitución?

PUBLICIDAD

Creo que son comprensibles las voces de descontento, pero a mi entender no son justificables los discursos pidiendo cerrar el Congreso. Es lo más primario que surge de la indignación, linda con lo autoritario y allana vías autoritarias porque es una renuncia a la institucionalidad y a los caminos que la democracia ofrece. Por ejemplo, el periodista Paolo Benza decía en sus redes: “La fiscalía de Trata de Personas interviene el Congreso. ¿Para qué tenemos Congreso? Es una institución claramente más nociva que beneficiosa. Pongamos un Data Center en Plaza Bolívar. Que nos den una clave como en Sunat y que votemos todos en un software. Seamos pioneros”.

Prefiero creer que es por el descontento, porque alguien que realiza una labor informativa, de seguro se ha tomado el tiempo para reflexionar sobre teoría y práctica de la democracia y la importancia de las instituciones. Una revisión y una de las primeras conclusiones a las que llegas sustentado en el espíritu democrático es que no se cierran Congresos porque algunos de sus miembros son nefastos. Aunque parece innovador lo que plantea, contrastar democracia representativa y democracia directa, es antiguo. Las debilidades de una democracia exclusivamente directa en un país tan grande como el Perú harían inmanejable el modelo. Además, seguiríamos con el problema de las personas. Pensar que 34 millones de peruanos votarían mejor es no tomar en consideración que aún el Perú cuenta con mayorías que no apoyan la democracia, que les da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático, y que no han asimilado que este sistema también es de las minorías. La democracia no puede reducirse solo a votos, formas y números, sino que importan también los fondos y los procesos de diálogo. La importancia del Congreso, además de representar y legislar, radica en su contrapeso, y en ser un espacio para dialogar previa preparación para tomar decisiones que afectan a los ciudadanos. Puede que algunas de esas atribuciones no estén funcionando como deberían, y se vean degradadas por congresistas y mafias, pero eso no significa destruir la institución.

¿Se puede dialogar a partir de lo que propone el periodista? Esa es la idea en democracia. De hecho, pienso que algunas formas de lo digital y directo pueden ser útiles para algunas minorías. Hoy coexiste la democracia representativa con formas directas que a veces son inalcanzables para minorías. Lo que preocupa es que estas posiciones vayan acompañadas con destruir. Proponer cambios, a la luz de los avances digitales, tecnológicos, y del auge de la IA, destruyendo el Estado de derecho en un país institucionalmente débil no resulta muy reflexivo ni alineado con el espíritu democrático.

Atravesamos un agotamiento institucional y un parlamento deslegitimado no se puede soslayar. Es en estos momentos críticos donde los mecanismos de defensa de la institucionalidad y de la justicia deben ponerse en marcha, lo que incluye, además, un trabajo de la sociedad civil, de la prensa, de las instituciones públicas y también del sector privado. Son momentos en los que más debe primar la reflexión y el diálogo cívico en los cuales resuenen los principios del Estado de derecho y los valores de la democracia.

PUBLICIDAD

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO