Violencia contra la mujer y lucha desde la información

Eyvi Ágreda era una joven trabajadora, una ciudadana de a pie que, contra su voluntad, se vio en portadas y titulares porque Carlos Hualpa Vacas, de 37, decidió malograrle la vida a punta de combustible y fuego por no aceptar un no. No me interesa estar contigo.

En general, considero que la cobertura de Perú21 ha sido bastante correcta y sin sensacionalismo, con respeto a la dignidad de la víctima. Lo que sí me llamó la atención fue que en la portada de la edición impresa del miércoles 25 de abril, el titular no precisara que el ataque con fuego en el bus fue dirigido en concreto a una mujer.

Los titulares en ese caso fueron “Sujeto prende fuego en bus y deja 10 heridos/En Av. 28 de Julio en Miraflores”, mientras que en la nota de la página 17, el titular principal fue “Prende fuego dentro de bus y deja 10 heridos” y la volada –la línea que va arriba del principal en letras rojas y más pequeñas– fue “Sujeto arrojó envase con combustible contra mujer que quedó envuelta en llamas en Miraflores”.

Es decir, la redacción contaba con la información, pero optó por destacar que el ataque en el bus había dejado diez heridos. Al respecto, Dan Flores, director interino, señaló que al momento de cerrar la edición titularon según lo que consideraron más importante con la información que se manejaba. Yoice Pacori, editora de Ciudad, detalló que a esa hora desconocían que se trataba de un caso de acoso y que se puso la información que tenían estrictamente confirmada, pues circularon muchos datos y versiones confusas.

Entiendo la premura de la hora de cierre; Perú21 culmina la edición bastante más temprano que otros medios del mismo grupo El Comercio o de la competencia. Pero hay que tener en claro que es diferente decir que un hombre ataca un bus con fuego y deja diez heridos y otra muy distinta, que agrede directamente a una mujer prendiéndole fuego y, en su huida, hiere a nueve más.

Al día siguiente, el jueves 26, la portada fue ¡Basta ya!/Policía sindica a Carlos Hualpa como atacante de Eyvi Ágreda/Víctima quedó con el 60% del cuerpo quemado. Y en el interior dedicó dos páginas a este caso. Dan Flores subraya que Perú21 tiene un compromiso con la cobertura de estos temas y están proyectando una campaña informativa y de servicio “para abordar el problema desde diversos frentes ya que los casos nos están desbordando, desgraciadamente”.

Durante la semana también pasó que el community manager publicó de manera inconsulta un post que podía entenderse como que se ponía en duda o se ironizaba con un testimonio de la periodista Melissa Peschiera sobre abusos sexuales que sufrió cuando niña (publicado en El Comercio). Ello fue considerado gravísimo y hubo sanción inmediata. Perú21 reconoció el error y ofreció disculpas por lo ocurrido. No es nuestro propósito buscar clics, precisaron el director y la editora de Web, Esther Vargas.