Una vez más, el contexto; PPK y el indulto

La semana estuvo cargada de noticias, pero cierra con algunos golpes de impacto. Uno muy fuerte en el fútbol que prácticamente concentró la atención de todos. Otro en el ámbito político. Las declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre un eventual indulto al ex presidente Alberto Fujimori y la situación jurídica y penitenciaria de su antecesor Ollanta Humala y su esposa.

Sí, Kuczynski ya ha hablado varias veces sobre el indulto, algunas respondiendo interrogantes de la prensa, y sabemos lo desconcertantes o confusas que pueden llegar a ser sus expresiones. Pero esta vez fue diferente.

El viernes, el jefe de Estado habló espontáneamente de la posibilidad de un indulto a Fujimori en una cita de alto nivel en Buenos Aires, el XVIII Foro Iberoamérica, cuando estaba por terminar su intervención de diez minutos en el acto de apertura de ese encuentro.

En ese discurso Kuczynski habló sobre crecimiento económico regional y la crisis venezolana, pero también se refirió a la situación procesal de su antecesor Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia. Mencionó que era “preocupante” y que “debería haber un debido proceso”. Y fue precisamente este ángulo el destacado por Perú21 en su cobertura, dejando en un segundo plano la mención a un eventual indulto a Fujimori. Incluso ayer en la portada del diario impreso el titular de esa noticia fue “PPK saca cara por Humala”. Considero que también era válido levantar la nota por ese ángulo de los Humala, pero lo de Fujimori quedó minimizado.

Sé que al redactar reportes periodísticos para un impreso el espacio puede ser muy tirano, pero la forma en que se presentó esa mención del indulto en un párrafo sin mayor desarrollo fue casi como hecha al paso. No se contextualizó la información para beneficio del lector. Kuczynski, que venía hablando sobre economía, crecimiento, bloques de cooperación económica, etc., dijo sobre el mandatario que cumple su condena: “Fujimori nos hizo entrar a APEC (el Foro Económico Asia Pacífico) y ahora está en la cárcel. Está enfermo y vamos a ver, pues, qué hacemos. Eso será noticia en algún momento, pero no podemos seguir siempre en lo mismo. Tiene que haber un cambio, hay que romper esquemas, buscar nuevas ideas”.

Tampoco se le dio detalle de qué es el Foro Iberoamérica ni quiénes integraban ese auditorio (es una cita anual que reúne a ex presidentes, personalidades políticas internacionales, empresarios e intelectuales de la región; esta vez incluso han invitado al juez brasileño a cargo del caso Lava Jato). Kuczynski fue invitado a participar y a tener una intervención ya que cumplía visita oficial a Argentina y Perú será el próximo anfitrión de la cita que se realiza desde el año 2000.

Por cierto, qué dirá el juez Sergio Moro del caso Lava Jato al escuchar a PPK hablar de ‘acusacionitis’ en las investigaciones de la corrupción.