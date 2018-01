Lo que se publica y lo que perciben los lectores - II

1. Al informar sobre el renovado Gabinete Aráoz, en la edición impresa del miércoles 10, Perú21 primero omitió señalar a Eduardo Ferreyros como ratificado ministro de Comercio Exterior y Turismo (página 2) y luego puso como cabeza de ese sector un apellido Valencia (página 4 del impreso, en la plataforma digital sí se publicó la información correcta).

Son errores que algunos podrían tomar como algo accesorio o un detalle sin importancia, pero que evidencian una falta de prolijidad en el proceso.

Recordemos que los lectores esperan información exacta y confían en que se les dará ello. El profesor Hernán Valdizán expresó su molestia por ese tipo de errores en importantes secciones.

Fuera de ello, esa sección de Actualidad presentaba, con agilidad y síntesis, un panorama general, informativo y de opinión, de lo ocurrido el día anterior. Respecto a la omisión y el error, la Dirección acogió las observaciones y tomó medidas correctivas.

2. Para fines didácticos, los titulares de las publicaciones, como en el caso de Perú21, están formados por la estructura TITULAR-VOLADA-BAJADA (esta última puede incluir uno o varios enunciados). La portada del martes 2 de enero mostraba una fotografía de Alberto Fujimori con el titular PREOCUPADO POR PPK - Fujimori se siente culpable por renuncias en oficialismo. La bajada del titular de portada decía Congresista Schaefer dice que ex presidente sabe que el país está polarizado. En mi opinión, tal como se construyó el titular, no quedaba claro que la parlamentaria de Fuerza Popular era quien había dicho las primeras expresiones en las que se basó el titular. En lo personal, cuando lo vi, inicialmente pensé que me había perdido un tuit del indultado. Yo hubiera preferido para mayor claridad y en beneficio del lector usar frases entrecomilladas o una atribución expresa a la fuente, lo que he conversado con el director y el editor a cargo. Desde la Redacción me señalan que se trataba de una declaración noticiosa, que revela lo que dijo Fujimori en un encuentro con la parlamentaria, una fuente de información directa y confiable y, por ello, el titular de portada se estructuró como fue publicado.

3. El lector Carlos de la Torre envía una misiva que dice que en momentos de crisis política lo que necesitamos de los medios de comunicación es que presenten la información de forma objetiva y no tendenciosa. Se refiere a que cuando se dieron a conocer los últimos resultados de la encuesta Pulso Perú de Datum para Perú21-Gestión, se empleó en la web la frase “PPK registra apenas 20% de aprobación”, mientras que en el diario impreso la portada no tenía ningún adjetivo o calificación: PIERDE APOYO - Aprobación de PPK cae de 27% a 20% en un mes - Kenji Fujimori supera en siete puntos popularidad de su hermana Keiko. En mi opinión, no hubo un tratamiento sesgado, y tampoco existe esa voluntad en los editores de Perú21.pe.

Son tiempos críticos y muy sensibles.