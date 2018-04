Precisión en los términos al informar sobre la San Marcos

El viernes 6, en la nota principal de la sección Ciudad “Estudiantes toman campus universitario de San Marcos”, consignaron declaraciones de Orestes Cachay, rector de esa casa de estudios y, entre otras frases, se publica esta: “Recordó que el jueves se ha obtenido el licenciamiento de la Sunedu, por el ambiente de paz y de orden que se vive en la universidad”.

Lo que publicó Perú21 podía sonar razonable, pero no podemos dejar pasar cualquier frase o hacer creer a los lectores algo que no es. El licenciamiento no se da por un ambiente de paz. En la web de la Sunedu podemos ver que el licenciamiento solo se da al comprobarse que se cumplen ocho condiciones básicas de calidad en la universidad. La misma Redacción del diario había informado al respecto en una nota breve el jueves 5 a propósito del licenciamiento de esa universidad, y desarrolló un poco más el tema en la plataforma digital.

Dichas condiciones se pueden resumir en planes de estudio, una nueva oferta educativa vinculada al desarrollo regional o nacional, infraestructura, investigación, docentes calificados de acuerdo a ley, servicios complementarios básicos (tópico médico, atención psicológica, actividades culturales y deportivas, etc.), mecanismos de inserción laboral (convenios de prácticas y bolsa de trabajo) y mecanismos de transparencia (todo publicado en línea).

La UNMSM recibió el licenciamiento por acreditar en documentos el cumplimiento de las ocho condiciones mencionadas.

Al reportar la toma y la acción policial de desalojo de manifestantes, vi varios informes con un tono que remitía a los tiempos en que Sendero y el MRTA se repartían San Marcos. La universidad se ha quedado con ese oscuro velo y varios cubren los hechos sin dar contextos e información en profundidad, como quien se queda en la anécdota, y ese periodismo no aporta.

Los manifestantes encapuchados y no encapuchados dicen que protestan por la novedad de los estudios generales y que no hay profesores o que se ha contratado apuradamente a algunos, para cumplir con el plazo de la ley. Si es verdad lo de las contrataciones apuradas e inconclusas, sería bueno averiguar por qué así y qué fue de los pedidos presupuestales que hizo San Marcos al Ministerio de Economía.

También sería bueno indagar más acerca de las motivaciones políticas que habría tras la protesta. Que el rector Cachay, aun cuando él mismo ha pedido no politizar el tema, dé una entrevista y sea claro e identifique a las fuerzas que habrían influido en el centenar de alumnos que tomaron la universidad.

Sobre el mismo caso, el diario Perú21 publicó ayer “Recuperan San Marcos y detienen a 18 alumnos” y se refiere a la intervención policial solicitada por el rectorado. Un error fue que escribieran dos veces que la Policía “recuperó el control” (de esa casa de estudios). Como si la PNP lo tuviera siempre y lo hubiera perdido con la protesta.