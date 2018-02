Ollanta Humala en la noticia y noticias que deberían ser más leídas

1. Recibí unas críticas a las publicaciones que Perú21 hizo el lunes 12 (en la web) y martes 13 (en la edición impresa) sobre la conclusión de la Comisión de Fiscalización del Congreso que señala que el ex presidente Ollanta Humala está relacionado con la muerte de Emerson Fasabi, ex trabajador de su casa. En el informe final sobre el caso, los congresistas concluyen que Fasabi falleció por envenenamiento y que el móvil habría sido que el ex empleado de los Humala participó en la sustracción de las agendas de Nadine Heredia.

Revisé las publicaciones hechas por Perú21. La fuente fue una instancia parlamentaria que emitió un documento oficial que pasa al Pleno. Asimismo, se consignó la respuesta que, a través de Twitter, dio el propio Ollanta Humala, desde su reclusión en el penal de Barbadillo, así como la posición de su abogado, Wilfredo Pedraza. En la web se publicaron dos notas detallando las conclusiones del informe y otras dando cuenta de lo expresado por el ex presidente y su defensa. En la edición impresa, se consignan todas las declaraciones. En ningún caso ha sido información falsa producida por la redacción. Que haya sido el tema principal en la portada del día 13 es decisión editorial, pero lo consignado ahí se ajustó al informe de la comisión que seguirá su ruta en el Congreso. No se trata de información difamatoria.

Viernes 16 y sábado 17, Humala volvió a ser noticia y portada, esta vez por el caso Madre Mía (ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas ocurridas en esa base militar de Tingo María, en 1992). La comisión investigadora fue al penal de Barbadillo a hacerle un interrogatorio. Según lo declarado por los congresistas Héctor Becerril y Yeni Vilcatoma, el investigado no respondió las preguntas y se mostró confrontacional. También se publica la versión del propio Humala a través de un comunicado.

Perú21 investiga el caso Madre Mía desde las primeras denuncias. Los informes basados en testimonios han contado con cruce de versiones con varias fuentes y solicitud de descargos. Ello con mayor énfasis por las normas del Decálogo de la Redacción.2. Saludo el informe publicado ayer sobre las graves ineficiencias en el sector salud. Partiendo de un estudio de la asociación Contribuyentes por Respeto, se pone en evidencia el elevado gasto de bolsillo que hacemos porque no se satisfacen las necesidades de atención en salud ni con seguros privados. Gastamos cuatro veces el promedio de Estados Unidos y siete veces el de Colombia. Tenemos una cama de hospital por cada 10 mil pacientes. Por cada médico tenemos tres trabajadores administrativos. Canadá, un administrativo por cada 16 médicos. He recibido mensajes sobre mala atención o falta de medicinas, equipos o especialistas y piden que la prensa informe e intervenga. Que Perú21 siga ese camino. Pero que los lectores también lean. Se quejan bastante, pero esta interesante radiografía del sector no estuvo entre las más leídas, al menos en la web.