Informar sobre temas de salud con seriedad y sin sensacionalismo

1. Importante la difusión de información útil y no alarmista sobre el síndrome Guillain-Barré que se ha presentado con un crecimiento inusitado en el país por lo cual las autoridades sanitarias han declarado una alerta en el sector Salud.

Perú21 ha informado en diario impreso y plataforma digital conforme se fueron reportando los casos y se dieron los anuncios oficiales. Y recién ayer se publicó un informe especial sobre este mal que puede paralizar extremidades e inclusive ser fatal.

Con los temas de salud se puede caer fácilmente en el sensacionalismo con titulares y portadas alarmistas. Pero el diario está trabajando seriamente el periodismo de salud –un rubro informativo poco desarrollado en el Perú, al igual que el periodismo científico– donde también se aplican los principios que rigen la actividad periodística en general: fuentes fiables, cruce de versiones, veracidad y rigurosidad. A más fuentes y pertinencia de ellas, mayor rigor y calidad de la información, señalan los principios rectores que guían a los medios del grupo El Comercio, como es Perú21.

Es tan fundamental la cobertura de asuntos de salud que la conocida Fundación por el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) que fundó Gabriel García Márquez dedica varios programas internacionales de capacitación en este rubro que en no pocos medios se confunde con difusión de temas de interés de farmacéuticas o clínicas privadas.

Por eso, en el actual contexto no quiero dejar de mencionar la labor informativa que realiza en cuanto a salud la editora Mariella Sausa, quien ha recibido reconocimientos por su trabajo periodístico en este campo, en los últimos años, así como el equipo de Ciudad de la editora Yoice Pacori. Ojalá que el diario continúe esta tarea e incluso más personas y medios den la importancia debida a la cobertura de salud y ciencia. Información seria y no sensacionalismo para evitar falsas alarmas y que no cunda el pánico generado por rumores y versiones infundadas.

2. Lectores saludan que el diario publique información sobre la situación en que están los distritos considerando que se acercan las elecciones municipales y regionales. Esperan que se publique más sobre la gestión en general y no solamente comentarios acerca de obras inconclusas. Asimismo, los antecedentes y perfil de los candidatos para ejercer un voto debidamente informado.

3. El lector José Carvallo sugiere que el diario informe más acerca de los incidentes ocurridos con conductores de taxi de aplicativos. Invoca que para protección de todos los ciudadanos y de los turistas, se difunda el nombre de las empresas que evidencian una mayor ocurrencia de estos hechos. Yo añadiría informar sobre los filtros que las empresas emplean efectivamente para la selección de los afiliados y las coberturas de seguros con que cuentan los vehículos y los pasajeros en caso de accidente. Cada vez hay más aplicativos y más usuarios.