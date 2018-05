El fútbol también merece un tratamiento serio

Conocida la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte-TAS sobre la ampliación de la suspensión de Paolo Guerrero, que lo dejó fuera del Mundial, Perú21 le dio amplia cobertura a este tema y en el impreso le dedicó el martes 15 una portada dramática. La foto del jugador de rodillas en la cancha con la frase “¡Qué dolor!-TAS extiende a 14 meses castigo a Guerrero”.

En interior incluyen las declaraciones altisonantes de la madre del jugador, pero en su justa dimensión, dando cuenta de ellas, pero sin estridencia.

Vi algunos cuestionamientos a que se hubiera dedicado esa cobertura en diversos medios al problema de un jugador de fútbol cuando hay otras cosas ‘más importantes’. Una de las críticas fue del señor Fernando Arauco, antiguo lector del diario.

El señor Arauco dice: “Lamento que un diario que se reputa como serio dedique su portada al asunto de Paolo Guerrero. Una cuestión que debió quedar en la sección Deportes no solo merece la primera plana de la edición del 15 de mayo sino también ¡las páginas 2 y 3 del diario! ¿Qué sentirán los pobladores del norte del país, castigados por la naturaleza, un año después, sin respuesta por parte del gobierno cuando la prensa le da más importancia a la sanción que recibe un futbolista que a su situación actual con sus casas sin reconstruir? ¿Perú21 es nuestra versión de The Sun? ¿Es el fútbol más importante que los verdaderos problemas del país? (…) El que escribe no es ningún detractor del fútbol sino todo lo contrario. Soy un loco del fútbol (…), no imagino un mundo sin fútbol. Pero de ahí a darle a lo de Paolo la dimensión que no tiene, hay mucha distancia”.

A quienes como él, que objetaron los espacios dedicados a esta información, solo les puedo responder que de haber estado a cargo de la edición, habría hecho lo mismo. Era una noticia de importancia en el contexto de que se esperaba contar con Guerrero para jugar en Rusia, mundial al que Perú ha llegado después de 36 años y ello es un hecho que incluso ha influido en la economía.

Perú21 ya ha abordado en otros momentos y con amplitud las falencias en la reconstrucción en el norte.

La portada y las páginas de actualidad se deben dar a lo que es noticia cada día, no importa si es política o policial, del espectáculo o internacional (ayer, por ejemplo, pusieron la caída del avión en Cuba).

No es la primera vez que el diario da ese tratamiento a una noticia deportiva. Hechos de importancia en ese campo pueden desplazar la información política, que, por lo general, aparece en sus portadas. Eso no lo hace menos serio. Un tabloide, como lo es Perú21, además, le da flexibilidad y libertad en el tratamiento informativo como se puede ver en sus similares en el mundo.

El periodismo deportivo, en todo caso, tampoco se trata de poner cualquier cosa; no debe estar reñido con la seriedad y el tratamiento riguroso de la información, aunque en sus crónicas desde la cancha se destile mucha pasión y sentimiento.