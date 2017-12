El debate de la vacancia y una cobertura que pudo ser mejor

Aunque ha pasado el episodio del intento de vacancia del presidente Kuczynski, este sigue en la mira de la población, al mismo tiempo que las investigaciones continúan, y es el rol de nosotros, los periodistas, agudizar la observación y no bajar la guardia en nuestras diarias coberturas. El público así lo espera.

El viernes 22, el día posterior al debate de la vacancia en el Congreso, la edición impresa de Perú21 anunciaba en su portada una edición especial. Cuando se usa esa nomenclatura en una publicación es que esta ofrece a su audiencia una cobertura extraordinaria sea por el número de páginas o por el despliegue de piezas informativas, análisis, entrevistas, infografías, galerías fotográficas, etc. Pero cuando revisé la edición, encontré una cobertura ajustada a la normalidad del diario. En mi opinión, muy normal para el evento especial que tenía en vilo al país.

Asimismo, la portada titulaba SE SALVÓ y señalaba la cantidad de votos a favor, en contra y abstenciones. No daba cuenta ahí de un factor fundamental para llegar a esa situación, es decir, el quiebre de la bancada fujimorista, principal interesada en sacar al mandatario, con Kenji Fujimori encabezando el grupo de los diez que salvaron al jefe de Estado con sus abstenciones. Si bien la información estaba en el interior y con el titular que resumía la jornada (Presidente se salvó gracias a la abstención de 10 fujimoristas), la portada es la carta de presentación de un diario. Es lo que atrae al lector, lo invita a leerlo... o lo aburre o lo espanta.

Aun cuando vivimos la era de la información en tiempo real, no podemos obviar en cada pieza de una publicación elementos básicos para la comprensión de una noticia. No podemos pensar que los lectores ya lo saben. El diseño de ese diario está hecho para que a través de diversas piezas se dé la mayor cantidad de información en formatos de fácil comprensión.

En esa misma edición, no se vinculó a la cobertura del debate de la vacancia la situación de Alberto Fujimori y su posible indulto, un tema que no por casualidad apareció la mañana del jueves, cobró fuerza cuando se veían discusiones entre Kenji Fujimori, Miguel Torres y Héctor Becerril y se prestó a muchas interpretaciones cuando se dio la votación. Perú21 en su edición impresa levantó la noticia en una nota aparte con el titular “Ex presidente Fujimori solicita la conmutación de su pena”. Y la declaración de la premier y vicepresidenta Mercedes Aráoz, de que no se negocia el indulto, como subtítulo.

Los días miércoles 20 y el jueves 21, el día de la sesión en el Parlamento, el diario usó infografías para explicar los aspectos procesales que enfrentaba el presidente en el Congreso. Fueron interesantes, pero hubiera sido de mucha utilidad para los lectores emplear esos formatos gráficos para presentar los asuntos de fondo sobre el caso. Ello da elementos de juicio a las audiencias y es lo que estas valoran. Es lo que las hace creer en un medio.