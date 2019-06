¿Cuándo nos debemos jubilar?

Si le preguntas a las personas cuándo se van a jubilar, responderán desde “nunca” hasta “lo más pronto que pueda”. No hay un momento preciso y este varía por más razones de las que creemos. La decisión de jubilación es compleja, ya que es multidimensional. Implica cinco factores principales: riqueza, capacidad de generar ingresos, salud, vivienda y propósito de vida.

Los dos primeros son los factores financieros: si no tengo cómo sostenerme si me jubilo, no lo voy a hacer. Ahorrar para una pensión, ayuda. Mientras uno más pueda posponer la jubilación, sus recursos alcanzarán para una mejor vida, pues ahorrará por más años, tendrá una pensión mayor y necesitará recursos por menos tiempo.

La salud también es importante, no solo porque nos puede obligar a retirarnos antes, sino porque al no poder pagar el costo de mantenernos saludables, difícilmente podremos jubilarnos. Muchos no consideran que los gastos en salud aumentan con el paso de los años. La vivienda también es clave. Si es propia y sin cargas, bienvenida. Si la puedes vender fácilmente para complementar los recursos en el retiro, también. Si no tienes vivienda o le debes al banco, demanda gastos y no es comercial, puede ser un problema.

Por último, muchos obvian pensar en qué harán cuando se jubilen. La mayoría tiene una visión optimista y piensan que será la oportunidad de cumplir sus sueños. Generalmente no es así. Solo unos cuantos podrán viajar por el mundo, escribir sus memorias, aprender nuevas competencias o ser consultores o directores de empresas. Es importante planear, conversar con la pareja y ser realista sobre las aspiraciones. Si así lo hiciste, lo más probable es que te puedas retirar a una buena edad y seas feliz.