Después de dos columnas dedicadas a buscar un mejor Congreso, necesito un plan B. Ojalá elijamos uno capaz de dialogar entre sus facciones con gente razonable, bien intencionada y pragmática, pero segurísimos no podemos estar. Dios será peruano, pero puede estar buscando pasaportes alternativos, por si las moscas. Toca pensar en la relevancia de los vicepresidentes en una plancha presidencial. No se necesita ser clarividente: Vizcarra fue presidente por renuncia de Kuczynski al segundo intento de vacancia, y vacado a su vez, y Mercedes Aráoz habría sido presidenta si el Congreso no hubiera aceptado su renuncia antes. Vizcarra y Aráoz eran personas con una trayectoria conocida, que no es el caso de la mayoría ahora. Pero incluso siendo conocido Vizcarra, el último libro de Carlos Paredes revela detalles que no fueron discutidos en campaña.

La vacancia por incapacidad moral no ha sido resuelta por el TC. Y, aunque algunos partidos plantean aclarar el tema de incapacidad moral como parte de sus ofertas electorales, no van a ceder esa arma cuando los pueden disolver con el segundo voto de confianza negado. Tampoco ayuda que esté en el aire la posibilidad (no prevista en la Constitución) de una asamblea constituyente que haría sombra al Congreso y tendría (como todo poder constituyente) capacidad de cambiar las reglas sobre el Congreso.

Los congresos fraccionados implican riesgo de disoluciones y vacancias. Y eso que hemos progresado, porque antes terminaban en golpes con todas las de la ley (es decir, no respetando ninguna).

A los riesgos de vacancias hay que agregar que ni Mandrake está libre de un chucaque: los vices importan. Necesitamos ver qué tan capacitados están para el cargo si les llega a tocar ceñirse la banda presidencial. Además, dice mucho del candidato y de la agrupación política si han elegido con responsabilidad o no un tema potencialmente trascendental.

A googlear se ha dicho hasta que se organice un debate entre vices pronto. Como hay tantas candidaturas, listo a continuación los candidatos a primera y segunda vicepresidencia de las 10 primeras agrupaciones políticas, en el orden de los resultados de la encuesta más reciente (IEP). Acción Popular: Gisela Tipe y Luis Alberto Velarde; Juntos por el Perú a José de Echave y Luzmila Ayay; Victoria Nacional a Patricia Arévalo y Jorge Chávez; Fuerza Popular a Luis Galarreta y Patricia Juárez; Renovación Popular a Neldy Mendoza (del video que esta semana circuló en redes) y Jorge Montoya; Podemos Perú a María Teresa Cabrera y Mariano Portugal; Avanza País a Corinne Flores y Jaime Salomón; APP a Carmen Omonte y Luis Iberico; Partido Morado, solo a Flor Pablo, Sagasti renunció a la segunda vicepresidencia; y Partido Nacionalista a Ana María Salinas y Alberto Otárola. ¿A cuántos conoce? Pueden ser presidentes. ¿Quién organiza un debate para ayer?