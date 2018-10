Debacle merengue

Faltaban dos días para empezar el Mundial y España era una de las favoritas. Al día siguiente, en Madrid, se anunció una bomba que resonó en Rusia. Florentino Pérez había contratado a Julen Lopetegui, el DT de la ‘Furia Roja’, en reemplazo de Zidane. Crisis en España y la decisión de Rubiales, presidente de la RFEF, fue implacable. Sacó a Lopetegui y le dio el equipo a Hierro. Todo fue extraño en la previa al Mundial. ¿El saldo? España perdió en octavos ante Rusia y Florentino y Lopetegui fueron los señalados.

Luis Suárez ayer marcó tres goles, y Coutinho y Vidal completaron los tantos con los que el Barza goleó 5-1 al Madrid y sentenció a un Lopetegui que estaría durando solo tres meses si se confirma su despido.

Recibió un plantel que venía de ganar la Champions, con excepción de Ronaldo, su figura excluyente, y así le fue. Son novenos en la liga y salvo el debut de Champions ante la Roma, ha sido un desastre.

No hay alma, espíritu ni mística. Desordenados e indiferentes desde lo táctico. Con dos centrales extraordinarios como Varane y Ramos con errores infantiles. A Cristiano lo extrañan por todos lados. Por su liderazgo, su juego, pero principalmente por su gol. Marcelo ha tenido que aparecer en los últimos partidos porque Benzema y Bale son incapaces de marcar. En la mitad de la cancha, Modric y Kroos están lejísimos de su nivel. No solo Lopetegui no ha sabido potenciar a un solo futbolista, sino que todos han decaído.

El Madrid necesita un buen administrador de vestuario como era Zidane. Tantos egos juntos requieren un DT que esté por encima, que respeten y admiren. Florentino se equivocó muy feo. Lopetegui cometió todos los errores posibles en este 2018, que dejarán marcada su carrera como DT para siempre.