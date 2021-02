De manual maquiavélico

@CamilaBozzo1

Vizcarra ha seguido el manual de Maquiavelo a la perfección y nos ha demostrado que el virtuosismo en la política puede tener más de efectismo que de ética o de moral.

El expresidente se apropió del discurso de lucha contra la corrupción y la impunidad, y cautivó a muchos. Consciente de la desafección ciudadana con la clase gobernante, se enfrentó a los políticos tradicionales. Hizo suya la prédica de construcción de un Estado institucional (y sí que se esmeró al crear la Comisión Especial para la Reforma Política y la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia) y logró que quienes anhelan una democracia con instituciones y con Estado de derecho abracen su discurso. Estratégicamente escondió su pobrísima gestión en esa narrativa épica.

Al final demostró ser más de lo mismo, un político oportunista, un caudillo sin vocación de servicio y, peor aún, un personaje siniestro que convirtió a la mentira en su principal divisa.

El que se haya vacunado a espaldas del país no hace más que confirmarlo. En un acto vergonzoso se aprovechó de su cargo para proteger su vida mientras miles de personas que trabajan en la primera línea ponían en riesgo la suya. Lo hizo después de hacernos creer que se fajaba trabajando para combatir la pandemia, cuando ni vacunas pudo comprar. De un cinismo que desconcierta. Esperemos que las mañas que ha desplegado en los últimos años no lo libren de la justicia.

Y así como él, todos aquellos funcionarios que tomaron la inaceptable decisión de vacunarse a escondidas deberán rendir cuentas ante el país y la justicia; y esperemos que este gobierno se encargue de separar de sus cargos a todos ellos.

Pero no nos dejemos sorprender por un sector de este Congreso que pretende sacarle provecho político a este hecho para desestabilizar al país y empañar el proceso de vacunación. Estamos en plena segunda ola y no hay espacio para arribismo ni oportunismo político, nuestras prioridades deben ser combatir la pandemia, reactivar la economía y garantizar un proceso electoral transparente y legítimo. Ya conocemos el historial de este Congreso, y no nos queda más que estar alertas porque esto aún no termina.