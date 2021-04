Me decía un amigo, gran lector, hablando de política peruana, que la solución al conflicto está en los libros. Esos tesoros escritos, que nos persiguen desde hace siglos.

Indago a través de mis recuerdos y mis lecturas dónde puede estar la clave para entender el proceso al que está abocado el Perú, y no encuentro nada en la literatura. O en mi memoria. Tanto da.

Entonces recurro a la filosofía. A la teoría de la causalidad. Y me siento algo reconfortada. “De la nada no se sigue nada”, dijo Descartes. Y eso me tranquiliza.

La teoría de la causalidad, con Hume, su iniciador, o con Kant que la fijó, es uno de los temas filosóficos más profundos. A veces, en mi trabajo, como juez, también me aflige determinar hasta qué punto el resultado es efecto de la causa. Si una anciana es asustada por un cachorro y, a consecuencia del susto, muere, ¿será culpable su propietario de homicidio?

Llevados estos pensamientos al resultado electoral, ¿somos los votantes los responsables del mismo? Está claro que sí. Entonces, más que detenerse en el resultado, hay que estudiar sus causas. Quizás así entendamos al Perú mismo.

¿Cuál es la causa de que los electores peruanos nos estemos equivocando tan seguido? ¿La pobreza, la riqueza, la ignorancia, el egoísmo, la falta de institucionalidad? ¿Son ellas la causa del efecto?

Estos problemas tan profundos quizás haya que resolverlos escuchando con atención a quienes se ofrecen como líderes. Si abusan del uso del “yo”: yo haré, yo quitaré, yo eliminaré, desconfiemos. Es señal de falta de respeto a las reglas del juego. O dicho de otra forma es indicio de la nada más absoluta. Y “de la nada, no se sigue nada”. Puede ser un pensamiento que nos alivie. Y hasta nos tranquilice. Pero también nos debe poner en guardia.

