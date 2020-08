Curiosamente, acaba de aparecer –por una “mención espontánea”– el nombre de Vizcarra encabezando la intención de voto presidencial. ¡No quiero ser mal pensado y asumir que esto sería un globo de ensayo caviar para testear las aguas y comenzarle a hacer la camita para esos comicios a ese gran estadista sureño que nos gobierna, a falta de Del Solar como candidato caviar! ¡Para nada!

Lejos estoy yo de suponer que la indómita e imparcial mayoría oficialista del TC le daría luz verde a una candidatura vizcarrista, que el JNE no mantendría una vez más su preclara independencia para bloquear esa obscenidad, que no habría una gran oposición en los medios (comenzando por La República, Mávila y Chincha), que no surgirían nuevamente los “garantes” de nuestra democracia con sus juramentos, que el ínclito Vargas Llosa no tronaría desde España, que existirían constitucionalistas palaciegos que harían alguna “interpretación auténtica” para despejarle el camino, que Mónica Sánchez no lavaría una vez más la bandera, que el fiscal Pérez no le amenazaría con una prisión preventiva y que no habrían grandes marchas de gallardos milennials demócratas de la PUCP en contra. ¡No, un intento vizcarrista de esa índole chocaría con esas barreras colosales! ¡Un país tan serio, tan predecible, tan institucionalizado y nada cortesano como el nuestro jamás lo permitiría! Además, Vizcarra ya anunció que no quiere permanecer en el cargo y, como todos los hemos constatado más de una vez, este es un hombre de palabra, lejano siempre de traicionar a sus dichos o a las personas.

Además, yo ya tengo mi candidato presidencial para el 2021, el cual creo que ganará fácilmente por su intelecto y capacidades: Elmer Cáceres Llica, ese Churchill de los Andes que la cada vez más sabia Arequipa eligió como su gobernador.

-PD: Ya solo faltan 345 días para que se largue Vizcarra…