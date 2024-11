De hipocresías y negocios

Una cosa está clara, al menos a nivel intergubernamental: para hacer negocios, a veces hay que cerrar un poco los ojos, los oídos y la nariz. No es nada nuevo. Desde el auge industrial de China en 1953, cuando Mao Zedong introdujo el Plan Quinquenal, muchos Gobiernos capitalistas y liberales se vieron obligados a aceptar que tendrían que hacer negocios con el nuevo gigante asiático. Ese gigante al que, de día, se le llama (como si se le insultara) “comunista” y, de noche, se le hacen transferencias millonarias.

Al mundo no lo mueven ni la ideología ni la religión, sino la oferta y la demanda, el mercado, las exportaciones e importaciones, y los flujos transfronterizos de capital. Los acuerdos comerciales no solo vienen con firmas; también con fotos, generalmente con sonrisas, sonrisas entre Gobiernos que, por un lado, se proclaman defensores de la libertad y los derechos humanos y, por el otro, practican el autoritarismo y absolutismo. No hablo solo de China. Basta con ver el caso de Indonesia, donde se castigan penalmente las relaciones sexuales fuera del matrimonio; o el de Brunéi, una monarquía absolutista que castiga con la lapidación hasta la muerte a quienes tengan relaciones con gente del mismo sexo.

Así son las cosas, así fueron y, por lo visto, así seguirán siendo. Compramos productos de países con historial de explotación laboral e infantil, firmamos acuerdos con Gobiernos corruptos y autoritarios, y nos tomamos fotos con personajes que, si no fueran a ser nuestros socios comerciales, serían objeto de nuestra crítica más feroz. Necesitamos acuerdos comerciales que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos, pero sería ideal que, al pensarlos, existan principios mínimos e innegociables. El respeto a la democracia y a los derechos humanos debería ser un requisito indispensable. Si no, la hipocresía gubernamental nos pasará una factura que nunca podremos pagar.

