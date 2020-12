- Como todos andaban entonces hipervizcarristas cuando Vizcarra convocó a Mazzetti para Salud, pocos medios le recordaron al público que esta fue años atrás ministra del Interior con Alan II (2006) y que dimitió por una mala compra de patrulleros. Si no supo comprar algo tan fácil como autos… ¿cómo iba a comprar vacunas en plena pandemia y con esta competencia mundial?

- Voy a ser muy elemental para que entiendan el éxito de la C-93 y del llamado “modelo económico neoliberal”. Tras el imperio del largo modelo económico velasquista (1968-1992) y la C-79, el consumo peruano de pollo era de 13 kilos por persona en 1993. Subió a 20 kilos en al año 2000. El año pasado fue de 51 kilos. Y ojo que son más kilos para más población. La gente pasó a comer mucho mejor con este “modelo neoliberal”. ¿Con estos datos entenderán Arana, Mirtha Vásquez y todos esos genios? Lo dudo.

- Casi todos andan calladitos con el hecho evidente de que la incidencia de COVID-19 ha subido por las marchas. Claro, no es “políticamente correcto” decirlo, no vayan a ofender a la ínclita y tan culta “generación del bicentenario”. (¿Por qué no van a reclamarle a su casa a Vizcarra por las vacunas, como hicieron con Beto?). Y le echan la culpa a estas salidas por navidades cuando eso recién incidirá en unas dos semanas.

- ¿El 99% de los congresistas sabe lo que es una calificación de Fitch y cómo una rebaja de esta daña al país? ¡Por favor, son una manga de ignorantes demagogos! “Fitch” les sonará a una marca de bicicletas.

- Un caviar no es igual a un “centrista”, como ahora nos quieren vender los medios simpatizantes de los caviares. Un caviar es un “izquierdista light” o “rosado”, si queremos contraponerlos a rojos radicales como la Mendoza o Arana.

- Logré cerrar al Twitter del “aldo bamba” (mariateguinof), pero ese terco impostor ya volvió. Reitero: no estoy en redes.

