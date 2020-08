Aquí parado sin polo y a pecho abierto. Así espero mi citación jodicial. Así soy yo, pues, y aquel que me contradiga lo revuelco con mi verbo castrense firme y corregido. Yo no me amparo en la inmunidad ni en el recurso de esa señora Amparo, que debe estar harta de que tanto corrupto la utilice como “recurso”. Estoy dispuesto a ir al frente, soy como el tigre: solo retrocede para saltar. Aún rujo y, bueno, ya he perdido un poco de garra por los zañartu, pero igual doy batalla. Ahí está, les dije que iba por la devolución de la AFP y saqué ese 25% para los afiliados, y para Micky, naca la pirinaca. El pueblo me conoce, sabe cómo soy: campechano, populachero, dicharachero y todo lo que termina en ero, ¡menos ratero! Ahora voy a enfrentar mi juicio.