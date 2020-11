¡Policía! ¡Ejem! Siempre se queda lo de dar órdenes, es que yo soy militar hasta cuando duermo. Duermo en posición orden, cerrado, ¡firmes! Bueno uds. ya me conocen, soy belicoso y altanero pero ahora ando más manso que paloma de la paz. Al parecer, ya se me acaba ese juicio que me sacaba de quicio y estaba a punto de perder mi juicio racional. En fin, ya para qué voy a hablar de algo que saldrá a mi favor, ¡porque soy inocennnnte! Ahora tendré la cancha libre para postular a la Presidencia, los demás candidatos son una zapatilla para mí, les daré una paliza, mientras tanto sigo tratando de devolver al pueblo que me eligió, y a los que no también, el 100% de las AFP, la ONP y los canapés. Yo sé que no lo voy a lograr, pero bulla sí haré.