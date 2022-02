[Opinión] Dalí Reyes: El bendito dinero en tu hogar

Llevo varios años fortaleciendo la economía de los hogares y en las organizaciones, y encuentro diversos tipos de pensamiento sobre el dinero en cada persona encargada de la economía en el hogar. Algunos dicen “el dinero es un problema”, “nos hace pelear en casa todo el tiempo”, “todo es por culpa de la plata”, “si no fuera por el dinero, seríamos más felices”, “estoy harto de recibir dinero y que se vaya como el agua”. Esto solo es una muestra, pero lo importante de este tema es que si cada hogar maneja inadecuadamente su economía, la suma de todos esos hogares es el país, uno que tendría muchos hogares insatisfechos, descontentos, sin bienestar y sin calidad de vida. Eso se entiende para quienes son inaccesibles hasta los servicios públicos, pero para quien tiene lo básico indispensable y ese pequeño extra que quedó en el mes, me parece que no.

Estamos atravesando tiempos que vinieron con sorpresas y quienes no se blindaron con ahorros quedaron impactados al recibir una y otra ola, llenando el hogar de temores y miedos. Resultado de ello: malas decisiones.

Estar a cargo de un hogar es una tremenda responsabilidad, pero no dejamos de ser humanos y, por ende, podemos sentir miedo. Pero es ahí donde entran a tallar las herramientas que hemos aprendido gracias a la humildad al saber pedir ayuda. No lo sabemos todo, tenemos que ir por las respuestas, por aquellas recetas que nos podrían ayudar a incrementar nuestras probabilidades de progreso en la vida.