Cultura flexible

La semana pasada escribí sobre la disminución de los libros de ficción en el menú de lectura de personas que tienen altos niveles de instrucción, sobre todo en aquellos que se desempeñan en el mundo corporativo. Mencioné que las mujeres parecen resistir mejor esa tendencia, constituyendo una proporción cada vez mayor de los creadores de textos y sus lectores. Me pregunté lo que se perdía y también dejé abierta la posibilidad de que éramos testigos de un cambio cuyos impactos aún no podemos evaluar.

¿Qué ocurre entre los jóvenes?

Quienes tenemos contacto permanente con ellos, especialmente como profesores, tanto en el nivel escolar como el universitario, sabemos que no hay manera de someterlos al ritmo de lectura que predominaba antaño. Dejar caer en cada curso, en medio de una exposición, un par de títulos que, esperamos, sean leídos en las próximas dos semanas puede generar una revuelta. No es un asunto de flojera. Cuando uno conversa con los estudiantes, se refieren a dificultades para mantener el foco, fijar detalles y, al mismo tiempo, mantener en mente el tema central y, sobre todo, combatir la distracción.

Entre mensajes, notificaciones, la curiosidad por saber qué hay de nuevo en las redes o las ganas de mirar el último episodio de MrBeast, la atención sostenida, la secuencia inalterable y el final lejano de La metamorfosis, ni qué decir de Moby Dick, no tienen chance. No hay lugar para ellos en medio de la crisis cognitiva de la era digital. Entonces, mejor ofrecer extractos, resúmenes o dejarlos recurrir a la IA. ¿Las 358,000 palabras de David Copperfield? ¡Ni hablar!

¿Y qué si estamos siendo testigos de un cambio en qué y cómo se consume cultura? Quizá no es que hay menos jóvenes interesados en la cultura, sino que quienes lo están ven la lectura tradicional de textos como el equivalente de escuchar música en discos de vinilo, y prefieren los audiolibros. No es que los chicos no puedan leer libros, sino que no quieren hacerlo porque tienen ahora otras prioridades.

Quizá educadores, escritores, creadores de contenido en general deberían, en lugar de solo ver lo que se pierde —que es muy importante definir bien para poder, si es posible, recuperarlo por otras vías—, entender lo que se gana. La habilidad para transmitir conceptos y emociones con pocas palabras, combinadas con imágenes y sonidos, puede dar forma a nuevos modos de expresión literaria, por ejemplo. A fin de cuentas, la cultura es una manifestación flexible de la naturaleza humana.