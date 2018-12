Cuidado con el sobreendeudamiento

Diciembre es un mes de mayores gastos. Muchas veces los ingresos no alcanzan y se asumen deudas. Eso no es negativo; el problema es el exceso de deuda. ¿Cómo saber si estamos sobreendeudados? Hay una regla. Los pagos mensuales por deudas no deberían superar el 30% de sus ingresos netos. Por ejemplo, imagine que obtiene S/1,000 netos al mes. Sus pagos por deudas no pueden exceder los S/300. Así quedan S/700 para vivir en el mes.

El problema es que es fácil caer en la tentación y se piensa que luego se verá. Desde mi punto de vista, eso es un error porque la deuda crecería sola. A las personas no les alcanzan sus ingresos para vivir (por las deudas) y piden otro préstamo a la entidad A para pagar deudas con la entidad B. En simple, me endeudo para pagar deudas. Y ese es el comienzo del fin.

Por otro lado, no todos los ciudadanos reciben gratificación. A los que reciben dividámoslos en dos grupos. Uno, que tiene un bajo nivel de deuda. En ese caso, la gratificación puede usarse para pagar el monto pendiente (o una parte) y el resto para gastarlo. El segundo tiene un alto nivel de deuda. Aquí no hay dudas: el destino de la gratificación debería servir para reducir las deudas.

La misma lógica se aplica a los Gobiernos; en el caso peruano, la deuda pública como porcentaje del PBI (que equivaldría a los ingresos) está en 23%, cifra menor a 30%. Y así como esa es una de las fortalezas de la economía peruana, el mismo criterio es una muestra de solidez financiera de cualquier persona.

Estamos en un mes de gastos, pero pensar en el mañana es positivo. Tener un presupuesto claro y no excederse con las deudas permite mantener un orden financiero que suele rendir más adelante, pues nos mantiene como sujetos de crédito.