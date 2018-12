"Cuidado con el chuponeo"

Un poco nervioso escribo esto porque siento que me están observando. Aviso a los compañeros que hay drones que quieren saber cuáles son los movimientos de AG, el del teteo ya lo saben, ahora quieren saber si se va a asilar en otro país, pero de mi boca no saldrá que ya lo pidió en la embajada de México. Mulder y Quesquén tienen que salir disfrazados de noche para que no los reconozcan, a Mulder ya lo han confundido con Aldo Miyashiro y a Quesquén siempre lo reconocen cuando habla, el ‘di’ norteño lo delata. Ya le di un consejo a Alan, que se disfrace de Papá Noel para que camine tranquilo porque este mes hay muchos y mientras no cometa el error de que en vez de reír jo, jo, jo diga imbéciles, puede pasar inadvertido. Este escrito se destruirá mañana, espero no me hayan chuponeado el texto.