Los limeños pierden diariamente 30 millones de soles en las vías de la capital debido al infernal tráfico, según un análisis de la Asociación Automotriz del Perú sobre la base de un estudio de la Fundación Transitemos.

Cifras que no resisten la menor duda y hasta pareciera que se quedan cortas, pues basta echar una mirada a cualquier arteria importante para corroborar el desastre vial que atenaza la vida cotidiana de la ciudad. Sea para quienes conducen un vehículo particular o para quienes se movilizan en el transporte público. Aunque se reparten con desigual intensidad, los perjuicios de este caos vehicular no se detienen en sectores sociales.

¿Qué proponen los candidatos a la Municipalidad de Lima para dar solución a este endémico y costoso drama citadino? Encontrarle salidas técnicas y duraderas debería ser uno de los ejes en la próxima campaña electoral, pues de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y lograr reducciones significativas en los impactos sociales y económicos de este mal.

No obstante, hasta hoy es muy poco lo que a ese respecto se ha oído de los candidatos a la alcaldía de Lima, más preocupados en promocionar obras monumentales, generalmente cosméticas, que engrandezcan su imagen mediática entre los electores.

Como se ha señalado en Perú21, la Asociación Automotriz del Perú plantea que con solo rediseñar vías y mejorar el sistema de semáforos de forma eficiente se podrían ahorrar más de 4,000 millones de soles. Pero el meollo de la cuestión sigue siendo la palabra “eficiencia”, o sea: sentido práctico, rigor técnico y una planificación urbanística integral. Fundamentos que deberían guiar cualquier proyecto que ataque un mal que genera altísimas pérdidas en combustible, horas-hombre y, ni qué decirlo, agudiza, de paso, la inseguridad y el malestar ciudadano, cuando pistas, veredas y paraderos se congestionan .

Lima tiene no pocos problemas, pero el del tráfico vehicular, los interminables embotellamientos –y los accidentes que generan– empeoran año a año sin que las autoridades ediles o el Gobierno Central encuentren soluciones consistentes y duraderas, que vuelvan a hacer de la capital una ciudad amistosa con quienes circulan por sus calles.

Ese es el verdadero cambio que los limeños necesitan con urgencia.