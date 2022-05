El brillante Henry Kissinger acaba de cumplir 99 años. Copio extractos de un diálogo que Kissinger (K) tuvo con Pinochet (P) sobre Perú en 1976. También interviene el almirante y ministro chileno Carbajal (C):

(…) (P): Perú se está armando. Perú está tratando de comprar un portaaviones de los británicos por 160 millones. También está construyendo 4 torpederos en Europa. (…) Tiene 600 tanques de la URSS. (…) ¿Cómo ven los EEUU el problema entre Chile y Perú? (K): No nos gustaría ver un conflicto. Todo depende de quién lo empiece (…) Bueno, yo le puedo asegurar a Ud. que si usted toma Lima, Ud. va a tener poco apoyo de EEUU (…) Si Perú atacara esto sería un asunto muy serio para un país armado con equipo soviético. Sería muy serio. (…) (P): Supongamos lo peor, es decir, que Chile es el agresor. Perú se defiende y nos ataca… ¿Qué pasa? (K): No es tan fácil. Nosotros vamos a saber quién es el agresor. Si Ud. no es el agresor, Ud. va a tener apoyo (…) (C): Si nosotros le diéramos algo de territorio a Bolivia y después Perú usara el puerto, Perú obtendría todo lo que necesita. (K): Presiento que Perú no aceptaría. (P): Estoy muy preocupado por la situación peruana. Las circunstancias pueden provocar una agresión por parte de Perú. ¿Por qué están comprando tanques? (…) (C): Hay una influencia cubana masiva en Perú. Hay muchos cubanos allí. Los peruanos pueden ser empujados (…) (K): Si hay tropas cubanas involucradas en un ataque peruano, entonces el problema es fácil. Nosotros no vamos a permitir una fuerza militar cubana de 5 mil cubanos en Perú. (C): Tengo fuentes en Perú. Se me dice que existe la posibilidad muy real de que Cuba pueda enviar tropas por vía aérea a Perú. (K): Esto cambia la situación y el asunto resulta fácil entonces: nosotros no le vamos a permitir a Cuba otra aventura militar. Una guerra entre Perú y Chile sería un asunto complicado, pero una guerra entre Cuba y Chile u otros no nos sería indiferente.