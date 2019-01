Cuatro actos

Primero: el fiscal Pérez allana la oficina del coordinador parlamentario del fiscal Chávarry. Como descubre que también necesita registrar la del costado, ordena lacrar el área mientras consigue ampliar la orden de allanamiento. Al regresar al día siguiente, sin embargo, se da con una sorpresa: tres personas del equipo del propio Chávarry habían roto el lacrado para retirar unas cajas con información que ahora difícilmente conoceremos.

Segundo: ¿Quién era el coordinador parlamentario del fiscal Chávarry? Juan Duarte. Aunque el nombre quizá no suene, no es nuevo en la función pública. Antes había trabajado con el congresista fujimorista Bienvenido Ramírez. Según fuentes de la Fiscalía, en su despacho se encontró un documento sobre el caso Fuerza Popular que no tenía por qué estar ahí.

Tercero: ¿Saben quién se mandó a sustraer ilegalmente documentos de la que probablemente sea la oficina que mayor atención ha tenido estos días? Una asesora del fiscal Chávarry llamada Rosa Venegas. Ella tampoco es nueva en la función pública. Entre 2006 y 2011 fue congresista de UPP, furgón de cola del aprismo en esos años. Además, hasta junio de 2018, y justo antes de entrar a trabajar a la Fiscalía de la Nación, fue también asesora de la fujimorista Karina Beteta.

Cuarto: Las denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry probablemente seguirían cubriéndose de polvo si no fuese por la indignación popular y lo que esta generó. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el fujimorista César Segura, demoró meses en revisarlas, prefiriendo blindarlo sistemáticamente.

¿Alguien duda de que hemos sido víctimas de una crisis manufacturada, diseñada para no distinguir entre la verdad y la mentira? La niebla, por suerte, se va disipando. Quien no lo vea es porque no quiere.