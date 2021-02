Cuarentena para Merino

El domingo, poco después de que las 300 mil vacunas aterrizaran en el Jorge Chávez, apareció Manuel Merino en Cuarto Poder donde dijo que “de habernos mantenido en el Gobierno, este resultado hubiera sido mucho mejor” ¿Cómo es eso? Para los apuros que vivíamos, se demoró una eternidad en armar un gabinete y, cuando el país explotó, él desapareció. No le respondía el teléfono ni a sus ministros ni a la prensa, y su mismo PCM, Ántero Flóres- Aráoz, decía no saber nada. Que no se engañe. Las posibilidades de que Manuel Merino hubiese tenido una gestión eficiente son inexistentes.

Pero esa entrevista dejó más falsedades e imprecisiones. Gracias al fact checking de El Comercio sabemos, por ejemplo, que Merino miente al decir que no tuvo poderes suficientes para ordenar la represión en las marchas. Aunque por brevísimo tiempo, Merino fue presidente del país con todas las prerrogativas. Por lo tanto, cuando ocurrieron las marchas de noviembre, él y nadie más que él era jefe supremo de la Fuerzas Armadas y la PNP. Como señala Óscar Urviola, “claro que ha tenido poder” para ordenar la represión que terminó con la vida de Inti y Bryan.

En otro momento, Merino volvió a responsabilizar a las movilizaciones en su contra de la actual crisis sanitaria, señalando que en ese momento había prohibición de salir a la calle. Eso es falso. En noviembre no había confinamiento obligatorio. Además, es absurdo culpar de un solo hecho a la segunda ola cuando, además, todas las curvas muestran que el incremento de contagios se pronunció luego de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Lo que sí debió decir Merino, más bien, es que, mientras los gobiernos vecinos cerraban contratos para la compra de vacunas, él y sus cómplices impulsaron una vacancia innecesaria y forzaron un desmadre que dificultó mucho más las cosas. Si no va a guardar cuarentena política, que piense bien lo que va a decir.