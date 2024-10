¿Cuánto ayuda tomar Magnesio para mi dolor de cabeza?

Durante los últimos años el uso de suplementos de magnesio por pacientes con migraña ha ido en aumento. Pero ¿qué hay de cierto detrás de todo esto?

El magnesio es un metal que en su forma iónica es necesario para varios procesos dentro del organismo. Está involucrado en alrededor de 600 reacciones enzimáticas en el cuerpo humano. Eso es una realidad. Tenemos alrededor de 25-35 gramos de magnesio en el cuerpo: 53% en los huesos, 46% en músculos y tejidos blandos. Tan solo 1% en sangre. El magnesio, por ende, está básicamente dentro de las células del cuerpo. Los síntomas por deficiencia de magnesio (hipomagnesemia) son varios: debilidad muscular, temblor, hormigueos (parestesias), apatía, convulsiones, delirio y coma. Ninguno de ellos es dolor de cabeza.

Veamos los preparados que se ofrecen en el mercado. No todos los preparados de Magnesio a la venta se absorben igual. Comparados todos, el citrato de magnesio es el que mejor se absorbe. El carbonato, hidróxido, óxido y cloruro de magnesio son más difíciles de absorber.

Ahora veamos que dice la Ciencia al respecto. Ustedes encontrarán una serie de artículos sobre migraña y uso de suplementos de magnesio. Unos están a favor, otros no demuestran eficacia en la prevención de migraña. Hay varios de cada uno. Cuando se analizan desde el punto estrictamente científico y se descartan los estudios que tienen un mal diseño (que son los que no te pueden llevar a conclusiones de eficacia), las Sociedades de Dolor de Cabeza Internacional (IHS), Europea (EFH) y algunas locales, concluyen que la evidencia existente es que puede ser que ayude (a esto se llama Categoría C de evidencia) el suplemento de magnesio en la prevención de las migrañas. Una recomendación bien baja para su uso. Esta recomendación aplica para el uso de citrato de magnesio, que es el que mejor se absorbe.

Pero ¡Yo tomo magnesio y ya no me duele la cabeza, duermo mejor y tengo más energía durante el día!

Un viejo adagio en Medicina dice: “Si con agua hay mejoría, agua todo el día”. Si le va bien, continúe usándolo. Puede que esté en ese pequeño grupo donde el magnesio puede ser que ayude.

Para más recomendaciones, sigue al doctor Ernesto Bancalari