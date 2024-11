¿Cuánta razón tiene el prófugo Cerrón?

El prófugo menos buscado anuncia que la presidenta cae entre abril y julio de 2025, además de criticarla duramente, así como lo hace con el ministro del Interior, avalando el audio en que se escucha al ministro decir que logró el puesto por aceptar desactivar la Diviac.

Hay que ser muy ingenuo para creer todo lo que dice un político, más aún uno prófugo, pero Cerrón ejerce un poder a través de su bancada, y ha logrado aprobar con apoyo de otras fuerzas políticas leyes en beneficio propio absolutamente cuestionables. No es cualquier prófugo, ha negociado con éxito en el toma y daca congresal. Ese ministro que ahora critica y que no lo busca con suficiente empeño no es censurado por el Congreso, a pesar de que tiene un historial previo y posterior a su nombramiento que lo justificaría ampliamente.

Ya lo he mencionado en columnas anteriores, pero es inadmisible que un país tenga como ministro del Interior a un exdefensor de narcos y policías cuestionados. No debió ser nombrado. Es, además, alguien de lengua suelta, como revelan los audios, que incluso comprometen a la presidenta, la cual en vez de reaccionar como sería previsible le da afectuosos abrazos en público, tan extraños como innecesarios. ¿Qué explicación plausible puede haber para ese gesto? ¿Cómo así un ministro tan obviamente cuestionable en su gestión es respaldado con tanto ahínco por la presidenta?

Si a eso se le suma no solo la no captura de Cerrón, sino la inseguridad ciudadana desbordada que vivimos los peruanos y que, con justa razón, genera protestas diversas, y se coloca de cereza la patinada respecto del supuesto terrorista capturado, más razones para que el Congreso mande al ministro a su casa son difíciles de acumular. En política no hay casualidades, y eso aplica tanto para la acción como para la omisión. Esa inacción debe tener motivo político. Para la coalición de fuerzas en el Congreso que viene aprobando distintas leyes y reformas y sosteniendo a la presidenta, alguna razón tiene que justificar mantenerlo en el cargo. ¿La misma que obliga a la presidenta a abrazos públicos insólitos?

De aquí a abril de 2025 se necesita aprobar todas las reformas electorales y las reglas del nuevo Congreso bicameral, muchas de las cuales son reformas constitucionales que requieren aprobarse en doble legislatura con 87 votos. La necesidad de asegurar esos votos permite a minorías imponer condiciones. Hay congresistas que quieren postular al Senado todopoderoso que se elegirá en abril de 2026, y en el que se jugará gran parte de la gobernabilidad del país hacia futuro. El próximo gobierno va a ser tan bueno o malo como lo sea el Senado.

Pasado abril de 2025, las reglas ya están dadas y las elecciones convocadas. Si hubiera 87 votos para vacar a la presidenta, ya no sería necesario convocar a elecciones inmediatas. Ese escenario solo es posible si es que hay un presidente o presidenta del Congreso que tenga la venia de las fuerzas políticas, poco interés en las elecciones siguientes a nivel personal y de su bancada, y cierta capacidad para no generar que la calle se levante como ocurrió con Merino.

A ese escenario se refiere la amenaza de Cerrón, pero no tiene los 87 votos necesarios. ¿Cómo reaccionarían los demás partidos? En Perú es difícil predecir qué puede pasar la próxima semana, pero dependerá de cuál es la situación del Gobierno en ese momento y de los destapes que pueda haber respecto a la presidenta y los distintos enredos que han surgido a la luz. Cerrón tiene muchos defectos y debe responder a la justicia, pero tonto no es. Algo le permite amenazar y criticar duramente, sabiendo que eso no va a cambiar su condición de prófugo no encontrado. La amenaza es precisa: especifica que entre abril y julio de 2025 dejará de ser presidenta y que no pronunciará otro discurso, no solo dice que no terminará su mandato. Con la predisposición al error de la presidenta, todo es posible.

