Cuando lo malo se impone a lo bueno

Estuve hace poco en una reunión con varios empresarios en la que mostraban su disconformidad con la situación política y económica, y su preocupación por las próximas elecciones y los posibles candidatos que podrían salir, para no volver a repetir de los errores del pasado. Se habló de muchos temas, de APEC, de la minería ilegal, del Congreso, de los líderes que deben hacer que este país mejore, entre otras cosas. En mi profunda reflexión como marketero, me pregunté: ¿qué hemos hecho todos para generar una comunicación eficiente que revierta el discurso facilista que impone la izquierda del país?

¿Qué es la minería? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo la minería mejora el país? ¿Estamos orgullosos de ser un país minero? Podríamos hacer muchas preguntas en una encuesta y no me llamaría la atención que muchas respuestas no sean de orgullo, sino que resulte negativa o apoye la minería ilegal que es dañina para el país.

Tenemos un problema grave de comunicación, pero hemos optado por no comprometernos, por hablar y hablar en foros que no tienen trascendencia a la ciudadanía. Pedimos que actúen los gremios, y los gremios tampoco lo hacen; que actúen los políticos, pero están más concentrados en sus intereses personales; que actúe la presidenta, pero ella está más preocupada en revertir su 3% de aprobación. Mientras esperamos que otros se encarguen, seguimos cayendo.

Martin Luther King decía: “No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena”. Si queremos un mejor país tenemos dos caminos: o espero que alguien por arte de magia lo arregle, o yo me comprometo como empresario, ciudadano, en el sitio que me encuentre. La crisis del Perú no es una crisis económica, es una crisis de valores.

¿Qué estamos haciendo los que estamos en el mundo de las comunicaciones y el marketing —y me incluyo— para llegar a los pueblos más recónditos del país con una comunicación diferente, educando y explicando mejor, con voceros idóneos, con campañas no publicitarias, sino informativas y creíbles?

No podemos ser un país próspero cuando el mismo Congreso no genera un impedimento de postulación a todo aquel candidato que tenga antecedentes penales con sentencia. Cuando en una empresa alguien es ineficiente, se le cambia, y si acá la ley no lo permite, entonces que se comunique a la cuidadanía los canales del Legislativo para comunicarse y los indicadores de productividad que tienen para que la gente lo conozca. Vuelvo a referir lo que dijo Martin Luther King : “No duelen los actos de la gente mala, más duele la indiferencia de la gente buena”.