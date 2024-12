Cuando la inseguridad llega como amenaza digital

En tiempos digitales, la protección de la información, de las plataformas de comunicación y de contenidos, así como la utilización de equipos conectados al Internet (que van desde grandes servidores hasta el juguete que comprarán esta Navidad) o los sistemas que ayudan a procesos de gobierno y, más aún, los que están vinculados con procesos electorales, nos enfrenta a un reto permanente y transversal: la ciberseguridad.

Empecemos por el próximo proceso electoral, y para ello miremos lo ocurrido en Rumania. La BBC titulaba la noticia de esta manera: “La supuesta operación rusa en TikTok a favor del ganador, que llevó a la Justicia de Rumania a anular el resultado de las elecciones”. Y no es la primera vez que se usan redes sociales en procesos electorales y que han generado diversas discusiones, como lo fueron el caso de Cambridge Analytica y Facebook o los bloqueos a determinadas redes durante procesos electorales. La diferencia es que es la primera vez que directamente se anula un resultado porque se ha utilizado una red social en concreto (TikTok) para cambiar la tendencia de la población. La discusión de fondo a hacerse es: ¿puede una red social cambiar la tendencia de votación? ¿Qué responsabilidad tiene la plataforma de contenidos en un proceso electoral? Es curioso que la candidata que quedó segunda e iba a la segunda vuelta cuestionara la decisión de la Justicia de Rumania porque consideraba que podía ganar, aunque el otro hubiera hecho esa acción. Lo que nos lleva a una pregunta más: ¿el JNE actuaría de manera similar ante una denuncia semejante de uso de una red?

Y si ya debemos pensar en nuestras elecciones, la ONPE, sabiamente, ha retirado el uso del voto electrónico (siguiendo la tendencia de países que han cuestionado constitucionalmente el uso de voto electrónico porque no asegura el secreto del voto). Pero no solamente en la votación se pretende utilizar la tecnología, sino que se usa en la consolidación de datos, en la transmisión de los datos, en su publicación, dado que todos esos sistemas deben tener protocolos de ciberseguridad para que no se vean afectados los procesos, como ocurrió en diversos países, al cuestionarse los resultados o más aún con resultados a favor de un candidato al que se le termina desconociendo, como Venezuela.

Considerando que ahora todo está conectado a la red, desde nuestros móviles hasta nuestros electrodomésticos, desde nuestras soluciones bancarias hasta la relación con el Gobierno, es imprescindible que las entidades que gestionan dichas aplicaciones y sistemas tengan protocolos claros de ciberseguridad para resguardar la información de los usuarios/ciudadanos en primer lugar y de las mismas entidades también.

Y es que vemos noticias sobre diversas brechas de ciberseguridad que aparecen (en algunos casos, noticias ya pasadas que toman vigencia tras una mayor conciencia de la problemática). Y es aquí donde las organizaciones (públicas/privadas) que trabajan la ciberseguridad y tienen un cumplimiento de las normativas de protección de datos personales (incluido el reciente nuevo reglamento de protección de datos, que salió hace unos días), marcan un real diferenciador en su compañía, entre otros, porque los usuarios han comprendido, tras la pandemia, las implicaciones de esta ciberseguridad.

Pero aun con los miles de dólares en inversión permanente y la actualización de sistemas, pueden aparecer brechas. Y es aquí donde de nuevo las entidades que enfrentan adecuadamente e informan a los usuarios (cuando hubiesen sido afectados) tienen una ventaja frente a las que ocultan la información y se les termina apareciendo en algún foro en la dark web, y terminan frente a una crisis reputacional cuando son conocidas esas brechas.

Este es un primer artículo de una nueva serie en la cual dialogaremos de cómo la tecnología nos ayudará a crear un #PeruDigital libre, abierto, neutro y, sobre todo, para todos y todas.