Hace unos días se ha anunciado que la Municipalidad de Lima evalúa usar cinco de las 54 hectáreas del Parque Zonal Sinchi Roca para instalar un patio de servicios para las líneas de ómnibus que operan en el sistema del Metropolitano.

En otras palabras, se planea usar los terrenos que estaban destinados a un bosque ecológico, para guardar, lavar y mantener unos ómnibus propiedad de las empresas privadas. Es decir, usar espacios públicos para usos privados.

¿Por qué estamos llegando a este extremo?

La respuesta es por la ausencia de planes urbanos sin los cuales la ciudad crece de manera inorgánica, dispersa y poco densa. Mientras que en Buenos Aires hay 15 mil habitantes por kilometro cuadrado, en Lima solo hay 3 mil. Por eso tiene sentido crecer hacia arriba y dar mejor utilización a la tierra liberada generando mas áreas verdes, que carecemos, y no destruyéndolas.

Por otro lado, las autoridades locales no tienen los instrumentos para llevar adelante un adecuado ordenamiento territorial. Para este caso en particular, lo lógico es expropiar terrenos cuyo uso actual no signifique un aporte para la ciudad. Pero por mandato constitucional, estas expropiaciones solo pueden hacerse por una ley expresa del Congreso que no es, ni debe ser, un mecanismo rápido.

Cuando los españoles fundaban una ciudad seguían los principios urbanísticos de la Ley de Indias de Felipe II con una gran plaza central y un plano en damero que significaba un orden mínimo para el adecuado funcionamiento de una urbe. Es decir, un ordenamiento racional del territorio.

No hemos aprendido nada y nuestras ciudades y sus habitantes sufren las consecuencias.

