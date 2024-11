¿Cuál puede ser el futuro político de Keiko Fujimori?

Durante los últimos 35 años el apellido Fujimori ha sido determinante en la historia política del Perú. Las últimas tres elecciones repiten la constante: Keiko es derrotada en segunda vuelta por el antifujimorismo, la fuerza cohesionadora de grupos de distintas partes del espectro político, pues Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo son candidatos bastante diferentes.

Dentro de la familia Fujimori, sin duda, el líder indiscutible fue Alberto, seguido por Keiko en términos formales, pero con Kenji logrando mayores niveles de simpatía. El gobierno de Fujimori tuvo logros importantes, sean estos o no atribuibles directamente a él: el control de la hiperinflación y reformas económicas que sustentaron el crecimiento económico del Perú, la captura de la cúpula de Sendero Luminoso, el acuerdo de paz con Ecuador, y la liberación de los rehenes del MRTA en la embajada de Japón. También los crímenes del grupo Colina, la corrupción escandalosa de Montesinos, la compra de medios y políticos, la cooptación de instituciones como la Fiscalía de la Nación, y su vergonzosa renuncia desde Japón, entre otras perlas. No intento hacer un balance de ese gobierno, solo lo resumo para analizar hacia adelante el posible futuro de Keiko, habiendo fallecido su padre, que no es poco cambio.

A la población de a pie (85% corresponde a niveles socioeconómicos C, D y E), los logros que más le impactan son los que ve en su día a día. A la inflación se le llama el impuesto a los pobres, porque no tienen ni capacidad de ahorro ni información suficiente sobre qué va a subir de precio. Es lo que sostiene hoy a Milei en Argentina. En cambio, los temas institucionales son más lejanos. Alberto Fujimori logró construir una imagen de presidente que se preocupa por problemas de la gente y se ocupa de resolverlos. En su momento también la tuvo Castañeda, es un atributo que la gente valora. Más allá de los cuestionamientos sobre corrupción en uno y otro caso, la población desea esa actitud de cercanía y pragmatismo. ¿Tiene eso Keiko?

Posiblemente hayan calado en la memoria colectiva su férrea oposición a PPK a través de su mayoría en el Congreso, promoviendo su vacancia y antes censurando a Jaime Saavedra, reclutado en poco tiempo por el Banco Mundial para liderar el tema Educación. También su oposición inicial al indulto a su padre y el castigo a su hermano. No en vano se quiso proyectar, ya cuando la enfermedad era terminal, una reunificación familiar, sabe Dios si cierta o forzada, incluso lanzando la candidatura de Alberto Fujimori a sabiendas de que no era viable.

Puede haber quedado en la retina la idea de que Keiko, a quien no conozco, es alguien que no sabe procesar emocionalmente derrotas y que es vengativa. Con PPK no tenía mayor conflicto de ideas, y no le fue posible asumir una actitud más constructiva, con un costo inmenso para el país.

El fujimorismo ha construido a pulso una clara reputación de ser un partido vertical, donde muchas veces los voceros tienen que sostener lo insostenible. Ese cargo requiere saber poner cara de palo y defender lo que se decida, con la argumentación que más les convenga, se trate de lo que sea.

Se ha especulado que Kenji podría ser jalado por otro partido, lo que podría ser un golpe durísimo, reviviendo el enfrentamiento alrededor del padre. Es natural empatizar con el hijo que quiere lo mejor para su padre, al margen de quien sea el padre. Keiko ni siquiera usó la mayoría congresal para aprobar la prisión domiciliaria para reos mayores.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en manos del fujimorismo, viene vengándose de ministros de gobiernos anteriores, con argumentos insólitos, petardeando más la posibilidad de jalar gente de peso a un gabinete. Lo extraño es que nadie parece analizar si le conviene a Keiko reforzar esa imagen de vengativa y mala perdedora. En la construcción de estrategias, es común el error de quedarse atrapado en la inercia de las batallas anteriores, en vez de prepararse para las nuevas.

