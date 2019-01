CSM y una broma de mal gusto

Como no soy hipócrita, ni “políticamente correcto”, ni me pongo histérico y mucho menos me interesa ser popular, no echaré una lágrima por la salida del fiscal Pérez. Ya expresé lo mal que pienso de su conducta profesional. Sí, en cambio, lamento mucho el cese del correcto y competente fiscal Vela. Pero nadie ha reparado en que los dos reemplazantes (Almanza y Páucar) parecen ser bastante idóneos para el cargo.

Al margen de cómo considero a Pérez, su cese a pocas horas del Año Nuevo fue muy desatinado, pues sonó a maniobra artera y mañosa. Y esta salida va a originar más polarización, pleitos y hasta un posible cierre del Congreso o la recaptura del MP por la caviarada y sus bufetes y ONG. Como todos (más aún habiendo sido víctima de los brasileños), espero fervientemente que no se caiga el acuerdo a firmarse pronto con Odebrecht y así sean castigados TODOS los sobornados y sobornadores, hasta los intocables... Se nos viene una semana muy movida e impredecible: empieza mal este 2019.

Paso a contarles una historia que parece un chiste del Día de los Inocentes. ¿Saben a quién se le ha ocurrido nombrar Prado Saldarriaga como presidente de la todopoderosa Comisión de Integridad Judicial, encargada de velar por el buen accionar de los jueces? ¡A César San Martín! ¡Sí, al mismo de la llamada al juez Walter Ríos, un tráfico evidente de influencias que el PJ hasta ahora NO sanciona! Con eso y mil cosas más encima (libreta de Nadine, apoderado BCP), ponen a San Martín allí... Da hasta risa tanto cinismo. ¿Los moralistas IDL, Ugaz, Allan Wagner van a decir algo? ¿Y los coleguitas tuiteritos también se quedarán calladitos? ¿Tanto doble rasero hay en este ‘país’?

PD: Lamento el fin del programa de Beto Ortiz. Una ventana distinta, entre tanta cacofonía caviaroide y oficialista.