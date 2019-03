Otra de cretinoamérica...

Mi creencia de que Cretinoamérica en general no tiene remedio se ha visto reforzada con esta demanda del presidente mexicano López Obrador de exigirle a España que se disculpe por la Conquista. Este genio pretende que se juzgue a gente del siglo XVI con los parámetros de gente del siglo XXI, como bien contestó Madrid. No es la primera de este demagogo barato: antes abortó la construcción –ya muy avanzada– del aeropuerto del DF y se ha inhibido de condenar a la dictadura chavista. Como bien ha señalado el escritor peninsular Arturo Pérez-Reverte: “Que se disculpe él, que tiene apellidos españoles y vive allí. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza”.

Lo trágico es que México haya elegido a este necio y que posiblemente a su ‘electarado’ le parezca muy bueno este disparate (como seguramente pasaría en el Perú). Pero aún hay peores imbecilidades, como esa de la congresista mexicana Jesusa Rodríguez, que pidió que se deje de comer tacos de chancho porque los Conquistadores trajeron el cerdo y así entonces uno celebra la caída de los aztecas… Huelga añadir que ambos descerebrados son izquierdistas.

Vivía en Madrid en 1990 cuando capturaron en Barcelona a uno de la banda “los peruanos en la carretera”. El choro justificó sus robos declarando que “era una revancha porque los españoles se llevaron el oro de los incas”. “Tío, yo no vi nunca ese puto oro; mis abuelos se quedaron aquí. Hace casi 200 años que nos han botado y nos siguen echando la culpa de que sean unos desastres”, me dijo un amigo local…

-Me olvidé añadir ayer: PPK ha declarado que espera que Netflix haga una serie de su caída… Sin comentarios. Prefiero pensar que soltó esa ligereza por decrépito antes que por frívolo, infantil y egocéntrico.