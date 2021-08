“La historia no se repite, pero rima”. Esta frase, atribuida a Mark Twain, cobra renovada pertinencia al analizar el momento en el que nos encontramos en la lucha contra el COVID-19. A pesar de que los números en Perú parecen bajo control, la historia y la reciente experiencia en otros países señalan la llegada inevitable de una tercera ola.

La pandemia de 1918 realmente se estiró hasta 1920 y tuvo tres olas bien marcadas, los gráficos de contagios de esta crisis de hace más de 100 años son similares a los que vemos hoy, a pesar de que los tratamientos eran muy limitados y la comunidad científica no pudo descifrar una vacuna contra la gripe española (el costo en vidas fue incalculable: la fatalidad se estima en 3% de la población mundial, lo que sería equivalente hoy a más de 250 millones de personas).

Aquí es donde la historia rimará un poco menos, pues esta es la principal diferencia entre estas pandemias: la batería de vacunas que se ha logrado desarrollar para combatir el COVID-19. A pesar de enfrentarnos a la versión más peligrosa del virus hasta ahora (Delta), las vacunas continúan siendo nuestra mejor arma para salir de la crisis.

Las terceras olas de contagios de COVID-19 se están dando en varios países, con distintos niveles de vacunación. Sin embargo, este factor es determinante al comparar las cifras de hospitalización y fallecimientos. Reportes de varios países confirman que entre el 90% y 99% de las muertes por COVID se están dando entre la población sin vacuna.

Esta situación ha llevado a expertos en Estados Unidos a llamar esta fase como la “pandemia de los no vacunados”, pues se están creando realidades, comportamientos y consecuencias diferentes entre los que ya tienen sus dosis y entre los que aún no pueden (o no quieren) vacunarse.